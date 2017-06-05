

İngiltere'nin başkenti Londra, son üç ayda üçüncü kez terörün hedefi oldu. Kentin merkezinde cumartesi gecesi meydana gelen saldırıda 7 kişi hayatını kaybederken, 48 kişi de yaralandı. Saldırganların etkisiz hale getirildiği belirtilirken, ülke şok yaşıyor.







Londra polisi, kentin merkezindeki Londra Köprüsü ve köprü yakınlarındaki Borough Market'te cumartesi gecesi yaşanan olayda üç saldırgan, önce beyaz bir ticari aracı köprüde 80 km/s hızla yayaların üzerine sürdü. Ardından araçtan inen saldırganlar, aralarında polislerin de olduğu bazı kişileri Borough Market'te rastgele bıçakladı. Polis yetkilileri, söz konusu saldırıyı gerçekleştiren üç kişinin, 8 dakika içinde öldürüldüğünü bildirirken, 7 kişinin hayatını kaybettiği ve 21'i ağır olmak üzere toplam 48 kişinin de yaralandığını açıkladı. Yaralılar arasında Fransa ve Avustralya vatandaşlarının olduğu da belirtildi.







Saldırganların, kendilerine “intihar bombacısı” süsü verdikleri de belirtilirken, yapılan aramalarda, üzerlerinde “sahte bombalar” bulunduğu kaydediliyor. Öldürülen zanlıların kimlikleri şimdiye kadar açıklanmazken, saldırıyı henüz üstlenen de olmadı.







kaynak:milliyet