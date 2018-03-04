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Terör mağdurlarına TOKİ'den iyi haber: Konutlar bu yıl tamamlanacak

TERÖR MAĞDURLARINA TOKİ'DEN İYİ HABER: KONUTLAR BU YIL TAMAMLANACAK

TOKİ Başkanı Ergün Turan, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde terörden dolayı yıkılan ve tahrip olan binaların yerine planlanan 25 bin konutun bu yıl tamamlanacağını belirtti.

Tarih : 04 Mart 2018, 14:30
Puan Ver : Terör Mağdurlarına Toki'den İyi Haber: Konutlar Bu Yıl Tamamlanacak(7/10)3

Terör örgütü PKK mensuplarınca yerleştirilen tonlarca el yapımı patlayıcının imha edildiği, patlayıcılarla tuzaklanan barikatın kaldırıldığı Mardin, Şırnak, Hakkari ve Diyarbakır'da imar ve altyapının yenilenmesi için yürütülen çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Terör saldırıları sonucu yıkım kararı alınan ya da hasar alan konut, cami, okul ve kamu binaların yerine de TOKİ tarafından bölgede adeta yeni kentler inşa ediliyor.

"25 BİN KONUT BU YIL TAMAMLANACAK"

Turan, AA muhabirine yaptığı açıklama, terör yaralarının süratle sarıldığı bölgede modern şehirlerin yapımının da hızla sürdüğünü söyledi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile TOKİ'nin terörden etkilenen Güneydoğu Bölgesi için proje hazırladığı anlatan Turan, şöyle konuştu:

"Mardin Nusaybin'de, Şırnak merkez, İdil, Silopi ve Cizre'de, Hakkari Yüksekova'da, Diyarbakır merkezde 25 bin konutun inşaatı devam ediyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde terörden dolayı yıkılan ve tahrip olan binaların yerine planlanan 25 bin konut bu yıl tamamlanacak ve çok büyük oranda hak sahiplerine teslim edilecek. İnşaatın tamamı bu bir yıl içerisinde başladı. Bu çukur teröründen mağdur olan vatandaşlarımıza evlerini teslim etmiş olacağız. Türkiye Cumhuriyeti mağdur olan vatandaşları için 1,5 yıl içerisinde 25 bin adet konut yaparak önemli bir iş icra ediyor."

"GURUR VERECEK, DUYGULANDIRACAK ŞEHİRLER"

Turan, devletin terör mağdurlarının yaralarını en iyi şekilde sardığına işaret etti.

Bölgede 150 bin nüfusu barındıracak kent inşa ettiklerine dikkati çeken Turan, "Bu, devletimiz açısından gurur verici bir hadise. Bölgede çok modern yeni şehirler inşa ediliyor. Görüntüleriyle duygulandıracak, gurur verecek yeni şehirler inşa ediyoruz." dedi.

Konutların bölgenin şartlarına göre planlandığını dile getiren Turan, vatandaşların tüm ihtiyaçlarının en iyi karşılanacağını kaydetti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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