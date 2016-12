Erdoğan'ın açıklamaları:







Kayıplara uğrarken terör örgütlerine de çok büyük zaiyatlar verdirdik. Örgütün kaybı 9500'ü buldu. Bunların arasında örgütün eli kanlı mensupları da bulunuyor.







Hiçbir şehidimizin kanını yerde bırakmadık. Hiçbir ihaneti cezasız bırakmayacağız.







Yaşadığımız dönem en az İstiklal Harbi kadar önemlidir, kritiktir.







Bugün hem bölgemiz hem de ülkemiz üzerinde çok sinsi oyunlar oynanıyor. Üst akıl dediğim şey her gün yeni şeytanlıklarla ortaya çıkıyor.







Bugün adı konulmamış bir sevr tehdidi ile karşı karşıyayız.







Saldırıya uğrayan bizim şahsımızda somutlaştırdıkları yeni Türkiye mücadelesidir. Geçtiğimiz 14 yılda ekonomide ve demokraside kaydettiğimiz mesafe olmasaydı bu saldırılara karşı mücadele veremezdik.







Bayrağımızı indirmeye kalkanların kolunu kanadını kırmazsak şehitlerimize mahcup oluruz. Vatanımıza göz dikenlerin gözünü çıkarmak bizim namus borcumuzdur.







Gün eski defterleri karıştırma günü değildir. Bu saldırıların karşısında tam bir kararlılıkla durmazsak hiçbirimiz yarınlara güven duymayız. Hepimiz aynı gemide olduğumuza göre bu gemiye yapılan her türlü saldırı hepimize yapılmış bir saldırıdır. Geldiğimiz noktada artık savunmada kalma imkanına sahip değiliz. Misliyle cevap vermek hakkımızdır. Terörün sokağa inmezi herkesi hedef aldığı anlamına geliyor. Bu yöntemle eylem yapan terörist için ölenin kökeni önemsizdir. Şunu unutmayın kurşun adres sormaz, bomba da bunu sormaz. Mücadelemizi kurumlara bırakamayız. Bu mücadeleyi hep birlikte vereceğiz. Muhtar dediğiniz hangi evde kim var bunu bilendir.







Tüm terör örgütlerine karşı milli bir seferberlik ilan ediyorum.







Her terörist 80 milyonun tamamının düşmanıdır.







Güvenlik güçlerine sesleniyorum. Terör örgütlerinin faaliyetlerine karşı devletiniz de milletiniz de sizin yanınızdadır. Yetkilerinizi sonuna kadar kullanmaktan asla çekinmeyin.







Muhtarlarımıza da görev düşüyor. Hangi evde kim var kim yok bunu bilmelisiniz. Zaten bir muhtar bunu bilmiyorsa görevini tam olarak yapamıyordur. Bunlar güvenlik güçlerine bildirilmelidir.







Halep'te savrulan insanlığın vicdanıdır. Bugün Sayın Putin ile tekrar görüşeceğim. MİT Müsteşarımız aynı şekilde takip ediyor. Sahadaki durum çok kırılgan ve karmaşık. Ateşkesin üzerinden saatler geçmeden rejim güçleri yeniden saldırıya geçti. Ey BM neredesin. Her şeyden önce bir koridor istiyoruz. Türkiye'ye mi gelecekler onları da bağrımıza basmaya hazırız.







Türkiye'ye terör örgütleri üzerinden savaş açanlar bugüne kadar attıkları hiçbir adımda neticeyi elde edemedi. Ödediğimiz bedel büyüktü ama kesinlikle boşa gitmeyecektir.







kaynak:habertürk