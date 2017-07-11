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Terör Örgütü DEAŞ, Bağdadi'nin Ölümünü Doğruladı!

TERÖR ÖRGÜTÜ DEAŞ, BAĞDADİ'NİN ÖLÜMÜNÜ DOĞRULADI!

Terör örgütü DEAŞ, örgüt lideri Ebubekir el Bağdadi'nin öldüğünü doğruladı.

Tarih : 11 Temmuz 2017, 12:02
Puan Ver : Terör Örgütü Deaş, Bağdadi'nin Ölümünü Doğruladı!(9/10)5

Sputnik'in Al Sumaria'dan aktardığı habere göre terör örgütü DEAŞ, örgüt lideri Ebubekir El Bağdadi'nin öldüğünü doğruladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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