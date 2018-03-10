Almanya'da terör örgütü PKK, Baden Württemberg eyaletindeki Lauffen kentinde bulunan camiye dün gece düzenledikleri molotoflu saldırının görüntülerini internetten yayınladı.

CAMİYE MOLOTOFLU SALDIRI DÜZENLENDİ

İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) teşkilatına bağlı Akşemsettin Camisi'ne dün yerel saatle 02.00 sularında düzenlenen saldırının video görüntüleri terör örgütüne yakın "Roja Civan" isimli internet sitesinde yayınlandı.

TERÖRİSTLER, CAMİYİ KUNDAKLAYIP KAÇTI

Görüntülerde, 4 kişinin ellerinde molotoflarla caminin cam ve kapılarına saldırdığı, içlerinden birinin ise elindeki taşlarla camları kırdığı görülüyor. Saldırganlar daha sonra hep birlikte olay yerinden kaçıyor.

Terör propagandasının yapıldığı sitede ayrıca "Afrin'e yönelik saldırıların sürdüğü her gün direnişlerinin daha fazla artacağı" şeklinde tehditlere yer veriliyor.

MÜSLÜMANLARA YÖNELİK YÜZLERCE SALDIRI DÜZENLENDİ

Almanya'da geçen yıl Müslüman ve İslami kurum ve kuruluşlara yönelik yaklaşık bin saldırının kayıtlara geçtiği, kayıtlara geçmeyen ya da adi suç olarak geçen İslamofobik saldırıların sayısının çok daha fazla olduğu belirtiliyor.

Kaynak: haberinburada