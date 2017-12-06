TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'YA AĞIR DARBE! SÖZDE YÖNETİCİ 2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Şırnak'ın Silopi ilçesi Cudi Dağı'nda, Atak helikopterleriyle gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü PKK'nın sözde Cudi Cephesi Halkla İlişkiler Sorumlusu 2 terörist öldürüldü.
Şırnak'ın Silopi ilçesi Cudi Dağı'nda gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü PKK'nın sözde yöneticisi 2 terörist öldürüldü.
MAĞARADA SAKLANDIKLARI BELİRLENDİ
Şırnak İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, terör örgütü PKK'nın sözde Cudi Cephesi Halkla İlişkiler Sorumluları "Andok" ve "Kemal" kod adlı 2 teröristin, Silopi ilçesi Kösreli köyü Cudi Dağı'ndaki bir mağarada saklandıkları bilgisine ulaşıldı.
ATAKLAR, İNLERİNDE VURDU
Bunun üzerine bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı. Atak helikopterlerinin de destek verdiği operasyonda, söz konusu teröristler etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyon sürüyor.
Kaynak: haberinburada
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