Şanlıurfaspor Başkanından Dayak Yiyen Futbolcunun Fotoğrafları Ortaya Çıktı
Bakan Arslan: Cankurtaran Geçidi Bu Ay Hizmete Açılıyor
Şampiyonlar Liginde Tarihi Hezimet
İskenderun Körfezi'nde Savaş Gemisi Batıkları Bulundu
Kamu Kurumlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
Abd'nin Skandal Kudüs Planına Hükümetten Art Arda Çok Sert Tepki!
Düğün Günü Karısını Öldüren Cani Kocadan Kan Donduran Sözler
Meterolojiden İstanbullulara Yeni Uyarı: Kar Yağışı Bugün De Devam Edecek
Fenerbahçe'nin 2. Kez Kovduğu Nevin, Survivor'a Katılıyor
Bakan Ağbal: Makine-Teçhizat Harcamalarında Yatırımcılara Destek Olacağız
Zuckerberg'ten Aldıkları Parayı, Sanal Paraya Yatırarak Bitcoin Milyarderi Oldular
Ayder Yaylası'na Alternatif Olarak 11 Yeni Yer Aranıyor
Türkiye, Vergi Cenneti Ülkeleri Raporunda Gri Listeye Girdi
Ürettiği Biber Tuzu İçin, Marka Olarak Adını, Logo Olarak Fotoğrafını Kullandı
Seksomnia Hastalığına Sahip Adam, Uykusunda Eski Kız Arkadaşına Tecavüz Etti
50 Rus Sansarı Kürkünden Üretildi! Fiyatı 100 Bin Dolar
Savcılığın İtirazının Ardından Zafer Biryol Yeniden Gözaltına Alındı
Ünlü Hakemden İtiraf: 3 Futbolcuyu Bilerek Atmadım
Menbiç'te Skandal Görüntü! Abd'li Kadın Asker, Teröristlere Halay Başı Oldu
İngiltere Başbakanı May'e Suikast Girişimi Engellendi

Terör Örgütü PKK'ya Ağır Darbe! Sözde Yönetici 2 Terörist Öldürüldü

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'YA AĞIR DARBE! SÖZDE YÖNETİCİ 2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Şırnak'ın Silopi ilçesi Cudi Dağı'nda, Atak helikopterleriyle gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü PKK'nın sözde Cudi Cephesi Halkla İlişkiler Sorumlusu 2 terörist öldürüldü.

Tarih : 06 Aralık 2017, 05:30
Puan Ver : Terör Örgütü Pkk'ya Ağır Darbe! Sözde Yönetici 2 Terörist Öldürüldü(6/10)2

Şırnak'ın Silopi ilçesi Cudi Dağı'nda gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü PKK'nın sözde yöneticisi 2 terörist öldürüldü.

MAĞARADA SAKLANDIKLARI BELİRLENDİ

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, terör örgütü PKK'nın sözde Cudi Cephesi Halkla İlişkiler Sorumluları "Andok" ve "Kemal" kod adlı 2 teröristin, Silopi ilçesi Kösreli köyü Cudi Dağı'ndaki bir mağarada saklandıkları bilgisine ulaşıldı.

ATAKLAR, İNLERİNDE VURDU

Bunun üzerine bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı. Atak helikopterlerinin de destek verdiği operasyonda, söz konusu teröristler etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyon sürüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Terör  Örgütü  Pkk  Ya  Ağır  Darbe  Sözde  Yönetici  2  Terörist  Öldürüldü  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER