İstanbul Merkezli 4 İlde Deaş Operasyonu: 159 Gözaltı
Samsung Mühendisleri Başaramadı Ve Note 8'e Bıraktı!
Youtube Video Açıklamalarını Çevirecek
Htc Vive Fiyatında Bir Günlük İndirim
Günümüzün Otomobil Devleri Gelecekte Yok Olabilir
Facebook'a Roket İkonu Geliyor
Android İnternet Kullanımında İlk Defa Windows'u Geçti
Amazon, Twitch Üzerinde Dizi Film Yayınlayacak
Füzelerin Fırlatıldığı Gemiler Kıbrıs Açıklarında!
Olcay Şahan: Beşiktaş'a Gol Atarsam...
Kırklareli'ndeki Suç Örgütü Operasyonu
Hdp'li Milletvekili Ayşe Acar Gözaltına Alındı
'fi' Dizisini Kaç Kişi İzledi?
Hangi Tuzu Tüketmeliyiz?
Motorine Dört Günde İkinci Zam
İstanbul Tarihi Güne Hazır!
Türk Tırlarından Geçiş Ücreti Alınamaz
Meteoroloji'den Yağış Ve Kar Uyarısı Geldi
Yıldız Tilbe'nin Parası Cebine Giremeyecek!
Öksüz Ailesinden Milyonluk Himmet

terör örgütü pkk'ya 'balyoz'lu operasyon

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'YA 'BALYOZ'LU OPERASYON

Adana'da terör örgütü PKK/KCK'nın şehir yapılanmasına yönelik olarak gerçekleştirilen operasyonda biri kadın 7 kişi gözaltına alındı.

Tarih : 04 Nisan 2017, 10:14
Puan Ver : Terör Örgütü Pkk'ya 'balyoz'lu Operasyon(9/10)11


Terör örgütü üyelerini evlerinde saklayıp, örgüte yardım ve yataklık yaptıkları öne sürülen şahısların yakalanması adına operasyon için düğmeye basan polis, belirlenen adreslere şafak vakti eş zamanlı şok baskınlar gerçekleştirildi.



Evlerin kapılarını ‘balyoz' ile kıran özel harekat ekipleri, olası bir direnişe karşı elleri tetikte çatışma halinde bekledi. Zanlıların emniyetteki sorgusu da sürüyor.



 



kaynak:akşam








Etiketler: Terör  Örgütü  Pkk  Ya    Balyoz  Lu  Operasyon    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER