TERÖR ÖRGÜTÜ YENİ PARTİ KURDU, ABD'DEN ÖVGÜ GECİKMEDİ!
Amerika Dışişleri Bakanlığı'nın günlük basın brifinginde gazetecilerin sorularını yanıtlayan sözcü Heather Nauert, Türkiye ile Rusya'nın Tel Fırat konusunda anlaştıklarına dair bir soruya da yanıt verdi.
"ANLAŞMADAN HABERİMİZ YOK"
Sözcü Nauert böyle bir anlaşma konusunda kendilerinin bilgisi olmadığını söyledi. Sözcü Nauert, "Suriye Suriyeliler'indir ve Rusya'ya ait olmamalıdır. Rusya lideri Vladimir Putin'in Suriye'de ister askeri üsler olsun ister deniz üsleri olsun bazı konularda kendi bazı tasarımları olduğunu biliyoruz. Bölgede alan kazanmak ve ellerinde tutmak konularında birçok arzuları, çıkarları olduğunu da biliyoruz. Ancak biz Suriye'nin kontrolünün Suriyeliler'e geçtiğini görmeyi arzu ediyoruz" diye konuştu.
TERÖR ÖRGÜTÜNÜN PARTİSİNİ ÖVDÜ
Nauert, terör örgütü PYD/YPG tarafından kurulan yeni parti "Suriye Gelecek Partisi" ile ilgili "Parti, çoklu etnik yapıdan oluşuyor ve bölgenin yapısını temsil ediyor." dedi.
Kaynak: haberinburada
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