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terör örgütüne ağır darbe: 99 terörist etkisiz hale getirildi

TERÖR ÖRGÜTÜNE AĞIR DARBE: 99 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

TSK'dan yapılan açıklamada, operasyonlarda 1 askerin şehit olduğu, 9 askerin ise yaralandığı belirtildi.

Tarih : 01 Nisan 2017, 15:01
Puan Ver : Terör Örgütüne Ağır Darbe: 99 Terörist Etkisiz Hale Getirildi(8/10)7


Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), terörle mücadele kapsamında teröristlerin bahar-yaz dönemine yönelik hazırlıklarını kısıtlamak amacıyla son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 99 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. TSK'dan yapılan açıklamada, operasyonlarda 1 askerin şehit olduğu, 9 askerin ise yaralandığı belirtildi.



 



kaynak:sabah



 



 








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