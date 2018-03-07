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Terör örgütünün mayını sivilleri hedef aldı

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN MAYINI SİVİLLERİ HEDEF ALDI

Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütünden temizlenen Şaran köyünde, teröristlerin evin bahçesine tuzakladığı mayına basan bir köylü hayatını kaybetti.

Tarih : 07 Mart 2018, 18:10
Puan Ver : Terör Örgütünün Mayını Sivilleri Hedef Aldı(9/10)5

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Şaran köyünde, teröristlerce evinin bahçesine tuzaklanan mayına basan kişi yaşamını yitirdi.

ŞARAN KÖTÜ TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENDİ

Terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinde bulunan Afrin'in kuzeyindeki Şaran köyünde, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) bağlı birlikler tarafından kontrol sağlandı.

MAYINA BASAN SURİYELİ HAYATINI KAYBETTİ

TSK'ye bağlı METİ timleri, köyde dedektörlerle patlayıcı ve mayın taraması yaptığı esnada, teröristlerce evinin bahçesine yerleştirilen mayına basan ve kimliği öğrenilemeyen Suriyeli sivil, mayına bastı.

PATLAMA SONRASI PANİK ANI KAMERAYA YANSIDI

Patlama sonucu ağır yaralanan sivile ilk müdahale, mayın dedektörleriyle olay yerine giden ve çevre güvenliği alan askerler tarafından yapıldı. Yaraları sarılan Suriyeli, askerlerin yardımıyla bir araca taşınarak en yakın sağlık birimine götürüldü. Yaralının hayatını kaybettiği öğrenildi.

Patlama sonrası yaşanan panik kameralar tarafından kaydedildi.

KÖYDE ÇOK SAYIDA MAYIN BULUNUYOR

Güvenlik kaynakları, Şaran köyünde teröristlerce tuzaklanan çok sayıda mayın ve el yapımı patlayıcı bulunduğunu bildirerek, patlayıcılar etkisiz hale getirilinceye kadar sivillerin dikkatli olması gerektiğini belirtti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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