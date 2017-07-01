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TERÖR ÖRGÜTÜNÜN SÖZDE SORUMLUSU ÖLDÜRÜLDÜ!


TERÖR ÖRGÜTÜNÜN SÖZDE SORUMLUSU ÖLDÜRÜLDÜ!
Tarih : 01 Temmuz 2017, 12:35
Puan Ver : Terör Örgütünün Sözde Sorumlusu Öldürüldü!(10/10)7


 Diyarbakır Lice'de çıkan çatışmada 4 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerden birinin, İçişleri Bakanlığı'nın “gri liste”sinde bulunan Mehmet Doğan olduğu belirlendi.



Habertürk Ankara'nın edindiği bilgilere göre, Diyarbakır-Lice ilçesi Kutlu Mahallesi  bölgesinde, 29-30 Haziran 2017 tarihleri arasında, BTÖ mensupları ile çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen 4 teröristten, Baran Salih Sinan kod adlı, 40 yaşındaki Mehmet Doğan'ın Sözde Amed Özel Güç Sorumlusu olduğu ve İçişleri Bakanlığı'nın "gri liste"sinde yer aldığı tespit edildi.



Ayrıca, bu sabah saat 09.30'da, Diyarbakır-Lice ilçesi Türelli Mahallesi bölgesinde, 1 terörist silah ve mühimmatlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi.



ŞİFRELEME DETAYLARI ELE GEÇİRİLDİ



Yapılan istihbarat çalışmaları sonucu Dicle ilçesi Kırkıpanar köyü Teke mezrası sınırları içerisinde bir grup terörist tespit edildi. "Teslim ol" çağrılarına teröristlerin ateş açarak karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı.



Çatışmada, 1 terörist etkisiz hale getirildi, teröristlere ait el yapımı patlayıcı ateşleme/komuta düzeneği, büyük telsiz, el telsizi, 2 şemsiye, sırt çantası, panço, uyku tulumu, met, kamera, ses kayıt cihazı ve teröristlerin kendi aralarındaki telsiz konuşmalarında kullandıkları şifreleme detayları ile örgütsel doküman ele geçirildi.



 



kaynak:habertürk








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