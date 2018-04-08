Terör Tünellerine Çimento Veren Şirketi İlk Kez Açıkladı
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TERÖR TÜNELLERİNE ÇİMENTO VEREN ŞİRKETİ İLK KEZ AÇIKLADI


Terör tünellerine çimento veren şirketi ilk kez açıkladı
Tarih : 08 Nisan 2018, 17:40
Puan Ver : Terör Tünellerine Çimento Veren Şirketi İlk Kez Açıkladı(9/10)5

Teröristlerin açtığı tünellerde kullanılan çimentonun Fransız Lafarge'ın çimento tesisinden götürüldüğünü açıklayan Erdoğan, "Karşımıza geçip teröristlerin ağzıyla konuşanlara 'Cehenneme kadar yolunuz var' diyoruz" ifadesini kullandı.

"TÜNELLERİN YAPILDIĞI BETON LAFERGE'DAN"

Erdoğan, "Bana akıl vermeye kalkıyor. O aklı kendine sakla. Madem ki karşısın, o zaman bizim yanımızda olacaksın. Batı ülkeleri Türkiye'nin operasyonlarını engellemek için 40 takla atıyorlar. O tünelleri izlediniz değil mi? İçinden kamyonlar bile geçebiliyor. Bunun çimentosu kimden? Kurtalan, Nihat Bey'in çimento fabrikasından değil. Lafarge'ın çimento tesisi var, oradan alıyorlar. Tünellere döküyorlar" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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