TERÖR YANDAŞLARI KADIKÖY'Ü BİRBİRİNE KATTI: 22 GÖZALTI!
Zeytin Dalı Harekatı'nı protesto etmek için Kadıköy'de izinsiz gösteri düzenleyen ve dağılın uyarısına uymayan gruba polis müdahale etti. Polise mukavemet gösteren 22 kişi gözaltına alındı.
Kadıköy'de izinsiz gösteriye polis tarafından müdahale edildi, 22 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kalkedon Meydanı'nda toplanan grup, Zeytin Dalı Harekatı'nı protesto ederek bildiri dağıtmak istedi.
POLİS, "DAĞILIN" UYARISINDA BULUNDU
Geniş güvenlik önlemi alan polis, gösterinin izinsiz olduğunu belirterek gruptan dağılmasını istedi.
Bildirilerde terör örgütünün propagandası yapıldığı gerekçesiyle, gruptakiler Cumhuriyet savcısının talimatıyla ifadeleri alınmak üzere emniyete gelmeleri hususunda birkaç kez uyarıldı.
22 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Uyarıya rağmen dağılmayan ve ifade vermeyi kabul etmeyerek eylemlerini sürdüren gruba polis müdahale etti.
Gözaltına alınan 22 kişi, İskele Polis Merkezi'ne götürüldü.
Kaynak: haberinburada
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