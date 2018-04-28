TERÖRDEN TEMİZLENEN KATO'NUN ETEKLERİNDE ARTIK MERMİ DEĞİL UÇURTMALAR UÇUYOR
Bir ucu Beytüşşebap bir ucu Çatak'ta olan Kato Dağı'nın eteklerinde terör bitince çocukların yüzü güldü. Artık bölgede mermi sesleri duyulmuyor, uçurtmalar havalanıyor.
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinden başlayıp bir ucu Van'ın Çatak ilçesine kadar uzanan Kato Dağı eteklerinde çocuklar için uçurtma şenliği düzenlendi. Kaymakamlık ve belediye tarafından 3 bin uçurtmanın dağıtıldığı etkinlikte, çocuklar kurulan oyun parkında gönüllerince eğlendi. Kıyıcak İlkokulu öğretmeni Nilay Küçükgenç, "Kato Dağı eteklerinin artık terörle değil, etkinliklerle, oyunlarla, çocuklarla, eğitim ve öğretmenlerle anılmasını istiyoruz" dedi.
Çatak ilçesine 28 kilometre uzaklıkta bulunan Kıyıcak Mahallesi'nde kaymakamlık ve belediye tarafından kurulan şişme oyun parklarında gönüllerince eğlenen çocuklara kaymakamlık sürpriz bir ziyarette bulunarak, 3 bin uçurtma dağıttı. Kıyıcak ve çevre mahallelerden gelen yüzlerce çocuk oyun parkında oynayarak, güzel bir gün geçirdi. Kurum amirleri, askerler, güvenlik korucuları ve öğretmenler uçurtma şenliğinde, Kato Dağı eteklerinde çocuklarla birlikte uçurtma uçurdu. Şenliğe katılan çocuklar, güzel bir gün geçirdiklerini belirtti.
'CENNETİMİZİ BULDUK'
Etkinlikle Kato Dağı eteklerinde keyifli bir gün geçirdiklerini söyleyen, Kıyıcak İlkokulu öğretmeni Nilay Küçükgenç, "Kato Dağı eteklerinin artık terörle değil, etkinliklerle, oyunlarla, çocuklarla, eğitim ve öğretmenlerle anılmasını istiyoruz" dedi. Bu tür etkinliklerle farkındalık oluşturulduğunu söyleyen Küçükgenç, şöyle konuştu:
"Böyle fırsatlar birçok çocuğun eline geçemezken, buraya şişme oyun grupları ve uçurtmalar getirildi. Hem çocuklar hem de veliler bu etkinliğe katıldı. Çok büyük bir farkındalık yaratıldı."
Kıyıcak İlkokulu Müdürü Sultan Didem Gök ise, Kato Dağı eteklerinde artık çiçeklerin açtığını söyleyerek, "Buraya öğretmen olarak atandığımızda bize 'oralarda ne yapaçaksınız, büyük zorluklar çekeçeksiniz' denildi. Biz burada cennetimizi bulduk. Kato Dağı'nın eteklerinde artık çiçekler açıyor. Çocuklarımız mutlu ve dolayısıyla bizde çok mutluyuz. Bugün çocuklarımız oyun parkıyla tanıştı. Ardından uçurtmalar dağıtıldı. Biz burada yeni bir dünya kurmaya başladık. Yeni dünyamızda inşallah daha güzel şeyler olacak" dedi.
'ÇOCUKLARI ÇATIŞMALARDAN UZAKLAŞTIRMAYA ÇALIŞIYORUZ'
Bölgedeki çocukların yıllarca kurşun sesleriyle yaşadığını anlatan Çatak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Aydın Babur, şöyle konuştu:
"Çatak Kaymakamlığı ve belediyesi olarak bugün burada çocuklarımız için uçurtma şenliği düzenledik. Bu çocuklar yıllarca bu bölgede kurşun sesleriyle yani çatışmalarla büyüdü. Biz bu anlayışı değiştirmek istiyoruz. Bu tür etkinlikleri artırarak bu tabloyu yıkmak için çabalıyoruz. Daha önce Kato Dağı'nda kurşunlar ve silahlar çatışırken, şu an uçurtmalar uçuyor. Bu sayede çocuklarımıza daha iyi bir gelecek hazırlamaya çabalıyoruz. Çocuklarımızı silahlardan ve çatışmalardan uzaklaştırmaya çalışıyoruz."
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Abd'den İran'a Tehdit Gibi Çağrı: Düzeltmezseniz Anlaşmadan Çekiliriz
- Ünlüler Mehmetçik İçin Kamera Karşısına Geçti! İşte Afrin Türküsü
- Başbakan'dan Gündeme Bomba Gibi Düşen Bedelli Çıkışı: Müsbet Bakıyoruz
- Elazığ-Diyarbakır Yolunda Yolcu Otobüsü Devrildi: 29 Yaralı
- Başbakan Yıldırım: Kılıçdaroğlu 15 Temmuz'da Halkı Sokağa Davet Etmeyi Reddetti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Azerbaycan Fetö'nün Kilit İsmini Türkiye'ye İade Etti
- Okulda Facia! Bıçaklı Saldırıda 7 Öğrenci Hayatını Kaybetti
- Dünyayı Sarsan Krizde Obama'ya Sitem Etti: Çözmek Bana Kalmamalıydı
- Annesi İle Kavga Eden Küçük Çocuk Kredi Kartını Çalıp Lüks Tatile Uçtu
- Eşinin Kesik Kafası İle Sokakta Yürüyen Adam Güvenlik Kameralarına Yakalandı
Bu Haberle İlgili Yorumlar