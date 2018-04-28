Sosyal Medyadan Paylaşıldı! Uçakta 24 Haziran Mesaisi
Koç'la Kürsüye Çıkan Yıldırım Köpürdü: Gereksiz İşler Yapıyorsun Ya
Canlı Yayında Taciz, Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı
Beşiktaş'ın Kupa Zararını Taraftar Karşılıyor
Erdoğan: Biz Hazırız, Onlar Birbirine Girdi
7 Günde 41 Terörist Etkisiz Hale Getirildi!
İl Başkanlarına Talimat Verdi: Boş Laf Etmeyin!
Marulun İçinden Yeşilistan Çıktı, Görenler İnanamadı
Terörden Temizlenen Kato'nun Eteklerinde Artık Mermi Değil Uçurtmalar Uçuyor
38 Günlük Bebeği İstismar Edilip Öldürülen Anne, Sevgilisini Korudu
Thy Seçimde Biletleri Ücretsiz Değiştirecek
Aday Olmak İçin Gereken 100 Bin İmza Süreci Nasıl İşleyecek
Bikilini Fotoğraf Paylaşan Özge'nin Göbek Deliği Yine Olay Oldu
Güzel Modelin Göbeğindeki Dövmenin Dramatik Bir Hikayesi Var
Bedelli Askerlik Bekleyen Futbolcular Belli Oldu
Trump: İran Nükleer Silah Yapamayacak!
Tarihi Af! Boğaziçi'ndeki Yalılar Da Dahil Edildi
Ankara'nın Ypg Çıkışının Ardından Abd-Türkiye Arasında Kritik Zirve
Son Dakika! Adil Öksüz'ün Yeğeni, Fetö Belgelerini Kargolarken Yakalandı
Başbakan 'bedelliye Bakışım Müspet' Dedi, Gençlerin Kafası Karıştı

Terörden Temizlenen Kato'nun Eteklerinde Artık Mermi Değil Uçurtmalar Uçuyor

TERÖRDEN TEMİZLENEN KATO'NUN ETEKLERİNDE ARTIK MERMİ DEĞİL UÇURTMALAR UÇUYOR

Bir ucu Beytüşşebap bir ucu Çatak'ta olan Kato Dağı'nın eteklerinde terör bitince çocukların yüzü güldü. Artık bölgede mermi sesleri duyulmuyor, uçurtmalar havalanıyor.

Tarih : 28 Nisan 2018, 12:20
Puan Ver : Terörden Temizlenen Kato'nun Eteklerinde Artık Mermi Değil Uçurtmalar Uçuyor(9/10)5

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinden başlayıp bir ucu Van'ın Çatak ilçesine kadar uzanan Kato Dağı eteklerinde çocuklar için uçurtma şenliği düzenlendi. Kaymakamlık ve belediye tarafından 3 bin uçurtmanın dağıtıldığı etkinlikte, çocuklar kurulan oyun parkında gönüllerince eğlendi. Kıyıcak İlkokulu öğretmeni Nilay Küçükgenç, "Kato Dağı eteklerinin artık terörle değil, etkinliklerle, oyunlarla, çocuklarla, eğitim ve öğretmenlerle anılmasını istiyoruz" dedi.

Çatak ilçesine 28 kilometre uzaklıkta bulunan Kıyıcak Mahallesi'nde kaymakamlık ve belediye tarafından kurulan şişme oyun parklarında gönüllerince eğlenen çocuklara kaymakamlık sürpriz bir ziyarette bulunarak, 3 bin uçurtma dağıttı. Kıyıcak ve çevre mahallelerden gelen yüzlerce çocuk oyun parkında oynayarak, güzel bir gün geçirdi. Kurum amirleri, askerler, güvenlik korucuları ve öğretmenler uçurtma şenliğinde, Kato Dağı eteklerinde çocuklarla birlikte uçurtma uçurdu. Şenliğe katılan çocuklar, güzel bir gün geçirdiklerini belirtti.

'CENNETİMİZİ BULDUK'

Etkinlikle Kato Dağı eteklerinde keyifli bir gün geçirdiklerini söyleyen, Kıyıcak İlkokulu öğretmeni Nilay Küçükgenç, "Kato Dağı eteklerinin artık terörle değil, etkinliklerle, oyunlarla, çocuklarla, eğitim ve öğretmenlerle anılmasını istiyoruz" dedi. Bu tür etkinliklerle farkındalık oluşturulduğunu söyleyen Küçükgenç, şöyle konuştu:

"Böyle fırsatlar birçok çocuğun eline geçemezken, buraya şişme oyun grupları ve uçurtmalar getirildi. Hem çocuklar hem de veliler bu etkinliğe katıldı. Çok büyük bir farkındalık yaratıldı."

Kıyıcak İlkokulu Müdürü Sultan Didem Gök ise, Kato Dağı eteklerinde artık çiçeklerin açtığını söyleyerek, "Buraya öğretmen olarak atandığımızda bize 'oralarda ne yapaçaksınız, büyük zorluklar çekeçeksiniz' denildi. Biz burada cennetimizi bulduk. Kato Dağı'nın eteklerinde artık çiçekler açıyor. Çocuklarımız mutlu ve dolayısıyla bizde çok mutluyuz. Bugün çocuklarımız oyun parkıyla tanıştı. Ardından uçurtmalar dağıtıldı. Biz burada yeni bir dünya kurmaya başladık. Yeni dünyamızda inşallah daha güzel şeyler olacak" dedi.

'ÇOCUKLARI ÇATIŞMALARDAN UZAKLAŞTIRMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Bölgedeki çocukların yıllarca kurşun sesleriyle yaşadığını anlatan Çatak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Aydın Babur, şöyle konuştu:

"Çatak Kaymakamlığı ve belediyesi olarak bugün burada çocuklarımız için uçurtma şenliği düzenledik. Bu çocuklar yıllarca bu bölgede kurşun sesleriyle yani çatışmalarla büyüdü. Biz bu anlayışı değiştirmek istiyoruz. Bu tür etkinlikleri artırarak bu tabloyu yıkmak için çabalıyoruz. Daha önce Kato Dağı'nda kurşunlar ve silahlar çatışırken, şu an uçurtmalar uçuyor. Bu sayede çocuklarımıza daha iyi bir gelecek hazırlamaya çabalıyoruz. Çocuklarımızı silahlardan ve çatışmalardan uzaklaştırmaya çalışıyoruz."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Terörden  Temizlenen  Kato  Nun  Eteklerinde  Artık  Mermi  Değil  Uçurtmalar  Uçuyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER