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Teröre kapan! Operasyon için emir bekleniyor

TERÖRE KAPAN! OPERASYON İÇİN EMİR BEKLENİYOR

Afrin'in Şeran Beldesi kırsalında 4 tepe ve 5 köy ele geçirildi. Meskûn mahal operasyonu için hazırlık yapıldığı öğrenildi. Cinderes'teki terör hedefleri karadan ve havadan vuruldu.

Tarih : 06 Mart 2018, 08:10
Puan Ver : Teröre Kapan! Operasyon İçin Emir Bekleniyor(9/10)5

Zeytin Dalı Harekâtı'nda, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) terör örgütü PKK/PYD'nin denetiminde bulunan bölgelerde ilerleyişi sürerken, Cinderes'te meskûn mahal operasyonu için hazırlıkların hızlandığı öğrenildi. Cinderes'teki terör noktaları önceki geceden itibaren dün saatlerce havadan ve karadan vuruldu.

Öte yandan Afrin'in kuzeydoğusunda bulunan Şeran Beldesi kırsalında 4 tepe ve 5 köy ele geçirildi. Belde 3 koldan kıskaca alındı ve meskûn mahal operasyonu için hazırlık yapıldığı öğrenildi.

DUMANLAR tÜRKİYE'DEN GÖRÜLDÜ

Gazete Habertürk'ten Nurcan İnal'ın haberine göre Afrin'in güneybatısındaki belde merkezindeki PYD mevzileri ve barınaklar bombardımana tutuldu. Cinderes'ten yükselen dumanlar, Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'nden de görüldü. Afrin'e ulaşan anayol nedeniyle stratejik öneme sahip beldenin çevresindeki kritik noktalara komando ve Özel Harekât timleri konuşlandırıldı. Birlikler Afrin'e giden yol ve güzergâhındaki köyleri de kuşatarak bölgeyi terörden temizlemeyi hedefliyor.

5 KÖY VE 4 TEPE TEMİZLENDİ

TSK ve ÖSO birlikleri Afrin'in kuzeydoğusunda ise Şeran Beldesi ve Meydanki Barajı'nın çevresinde dün sabah saatlerinde operasyon başlattı. Şeran bölgesinde bulunan Fitera Tepesi ve çevresindeki 3 tepe terör örgütü PKK/PYD'den alınarak, belde merkezi 3 koldan kıskaca alındı. Afrin kent merkezine 11 kilometre uzaklıkta bulunan Meydanki Barajı çevresindeki çatışmalar sonucu da Alcıya ve Balsulak köyleri TSK ve ÖSO birliklerinin kontrolüne geçti. Karakin, Göbelek ve Kureybe Köyü de akşam saatlerinde alındı. TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçlerinin 5 köy ve 4 tepeyi daha almasıyla, harekâtın başından bu yana 3'ü belde merkezi, 114'ü köy olmak üzere 144 alan ele geçirilmiş oldu.

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN: 2795

TSK ve ÖSO birlikleri tarafından önceki gün ele geçiren Raco'nun doğusundaki Kuranı, Haliliye Köyü, Haliliye Tepesi ve 1102 rakımlı tepede yeniden çatışmalar çıktığı, dün 4 noktada kontrolün tamamen sağlandığı bildirildi. Afrin kırsalında terörden arındırılan tüm bölgelerde teröristlerin tuzakladığı mayın ve patlayıcıları imha çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Genelkurmay Başkanlığı dün sabah saatlerinde yaptığı bilgilendirmede, harekâtın başından bu yana, 183'ü son 24 saatte olmak üzere 2 bin 795 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında çeşitli kentlerden Kilis'e askeri sevkıyat da devam ediyor. Kilis'e ulaşan tank, obüs ve araçlar ile aralarında ÖSO mensuplarının da bulunduğu konvoy, sınır hattındaki karakollara gönderildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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