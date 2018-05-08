Terörist Cenazesine Katılan Hdp'li Milletvekiline 1 Yıl 8 Ay Hapis
Gökdeniz'in Vedası, Rus Taraftarları Ağlattı
Tutankamon'un Mezarındaki Gizli Oda İçin Uzmanlar Son Noktayı Koydu
Dolar Zirveyi Gördü, Pompaya Zam Bekleniyor!
Erdoğan'dan 'kur'an Değişmeli' Diyen Fransızlara Tokat Gibi Cevap
Japon Kızı Dava Açmıştı! Süleymanoğlu'nun Mezarı Açılacak
'bu Adam Sevilmez Mi?' Demişti! Üzücü Haber Geldi
Erdoğan, Seçim Vaatlerinde Beştepe'yi Satacağım Diyen İnce'ye Sert Çıktı: Bu Nasıl Cüce Bir Politika
Twitter Paylaşımına Maltepe Belediye Başkanı Yanıt Verdi
Son Dakika! Erdoğan, İnce İle Görüşmesine İlişkin Konuştu: Tarih Henüz Netleşmedi
Meteoroloji Müjdeyi Verdi! Hafta Sonuna Hava İyi!
Tmsf, Markantalya Avm'yi Satışa Çıkardı
İyi Parti'den Fetö Gözaltısına İlk Açıklama Geldi!
Trump'ın Kararını Açıklamasına Saatler Kala Ruhani Uyardı!
Papa Francesco'nun Kaderi Liverpool'un Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğuna Bağlı
Antalya'ya Gelen Rus Turist Sayısı Yüzde 60 Arttı
Ysk'ya Başvurdu! 4'lü İttifakın İsmine İtiraz
İyi Parti'nin Kritik İsmi Fetö'den Gözaltına Alındı
Kılıçdaroğlu, Kurtulmak İçin Aday Gösteri İddiası!
Dilenci Kadınlar Hasılatı Erik Dalı Eşliğinde Göbek Atarak Kutladı

Terörist Cenazesine Katılan HDP'li Milletvekiline 1 Yıl 8 Ay Hapis

TERÖRİST CENAZESİNE KATILAN HDP'Lİ MİLLETVEKİLİNE 1 YIL 8 AY HAPİS

Terörist cenazesine katılan HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'e 'terör örgütü propagandasından' 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Tarih : 08 Mayıs 2018, 13:50
Puan Ver : Terörist Cenazesine Katılan Hdp'li Milletvekiline 1 Yıl 8 Ay Hapis(10/10)6

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada öldürülüp Erzurum'un Tekman ilçesinde defnedilen bir teröristin de aralarında bulunduğu 5 PKK'lı teröristin cenazelerine katıldığı öne sürülen HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 8 ay hapse mahkum edildi.

DURUŞMAYA KATILMADI

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar HDP Ağrı milletvekilleri Dirayet Dilan Taşdemir ve Berdan Öztürk ile avukatları katılmadı.

Esas hakkındaki son görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, yapılan yargılama neticesinde toplanan deliller, görüntü kayıtları, sanık savunmaları ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde sanıklardan Taşdemir'in katıldığı terörist cenazesinde yaptığı konuşmada "Kürtler kendi kendini yönetecek, halk asla boyun eğmeyecek." şeklinde ve benzeri ifadeler kullanarak "Terör örgütü propagandası yapmak" suçunu işlediğinin anlaşıldığını belirterek, sanığın bu suçtan cezalandırılmasını talep etti.

ÖNCE 2 YIL CEZA VERİLDİ

Savcı, diğer sanık Öztürk hakkında ise her ne kadar aynı suçtan soruşturma ve kovuşturma yapılmış ise de sanığın müspet suçu işlediğini gösterir, hakkında mahkumiyetine esas her türlü şüpheden uzak, kesin ve yeterli delil bulunmadığından beraat kararı verilmesini istedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Taşdemir'i "Terör örgütü propagandasını yapmak" suçundan önce 2 yıl hapse mahkum etti.

Taşdemir hakkında takdiri indirimi uygulayarak cezayı 1 yıl 8 aya indiren heyet, sanık hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Taşdemir, buna göre 5 yıl içinde bir daha suç işlemezse hakkında açılan dava düşecek aksi takdirde bu cezayı çekecek.

Heyet ayrıca diğer sanık Öztürk hakkında ise beraat kararı verdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Terörist  Cenazesine  Katılan  Hdp  Li  Milletvekiline  1  Yıl  8  Ay  Hapis  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER