TERÖRİSTİN FOTOĞRAFINI GÖRENLER, İSTANBUL'DA POLİSİ İHBAR YAĞMURUNA TUTTU!
Reina'ya yılbaşı gecesi düzenlenen terör saldırısını gerçekleştiren teröristin yeni fotoğrafları ortaya çıktı.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, izledikleri güvenlik kamera görüntülerinden saldırganın bir başka görüntüsüne ulaştı.
Söz konusu fotoğraf habercilerle paylaşıldı. Üzerinde koyu renkli anorak bulunan kişi çekik gözleri, geniş elmacık kemikli yüzüyle dikkati çekiyor.
TEM ekipleri saldırganın yerini belirlemek için çalışmaları sürüyor.
kaynak:habertürk
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