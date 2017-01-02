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TERÖRİSTLE İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN DETAY!


TERÖRİSTLE İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN DETAY!
Tarih : 02 Ocak 2017, 09:31
Puan Ver : Teröristle İlgili Dikkat Çeken Detay!(6/10)6


Ortaköy'de ünlü gece kulübü Reina'da yaşanan saldırıdan son dakika bilgileri gelmeye devam ediyor. 39 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı düzenleyen saldırganın 25 yaşlarında kırık bir Türkçe ile konuştuğu iddia edildi. Katliamı gerçekleştiren teröristin kameralara yansıyan görüntülerinde, kullandığı silahı temizleyerek bıraktığı ve üzerindeki montu çıkarıp kaçtığı görülüyor.



Polisin, saldırganın Zeytinburnu'ndan taksiye bindikten sonra Reina'ya gittiğini tespit ettiği bildirildi. Saldırganın trafik yoğunluğu nedeniyle ünlü gece kulübüne kısa mesafe kala taksiden indiği ve yaklaşık 4 dakika yürüyerek Reina'nın kapısına gittiği öğrenildi.



Saldırıyla ilgili güvenlik kamerası görüntülerini de inceleyen İstanbul Emniyeti'ndeki uzmanlar, silahı tutuş biçiminden ve kullandığı silah markasından saldırganın profesyonel, savaş eğitimi alan biri olduğu ihtimali üzerinde duruyor.



Saldırganın silahı bel hizasında tutarak yürüdüğü, daha fazla zayiat vermek için karşısındaki insanların bel üstlerine doğru ateş ettiği belirtildi. Saldırganın kolay kolay tutukluk yapmayan ve mermisi büyük olan Kalaşnikof silahı bilerek seçtiğinin de tahmin edildiği kaydedildi.



 



kaynak:milliyet








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