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teröristler birbirleriyle çatışıyor!

TERÖRİSTLER BİRBİRLERİYLE ÇATIŞIYOR!

Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'ye bağlı Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG), Suriye'nin Rakka yakınlarındaki Tabka ilçesinde operasyonlara devam ettiği belirtildi.

Tarih : 10 Nisan 2017, 16:58
Puan Ver : Teröristler Birbirleriyle Çatışıyor!(6/10)7


 Hawar News'in haberine göre, Tabka'yı teröristlerden kurtarmak için operasyona devam eden terör örgütü PKK'nın Suriye koluna YPG'ye bağlı DSG, kırsal bölgelerde IŞİD militanlarıyla çatışıyor.

 

'RAKKA-HALEP KARAYOLUNUN BİR KISMI DSG'NİN KONTROLÜNE GEÇTİ'

 

Tabka'ya üç koldan saldıran DSG birlikleri, gece boyunca doğu yönünden 3 kilometre ilerlemeyi başardı. Rakka-Halep karayolunun bir kısmını kontrol altına alan ve Tabka'nın güneyine geçen DSG, kırsal bölgede IŞİD'le çatışmalara devam ediyor.

 

DSG, IŞİD'e ait bir aracı patlatırken, militanlar buna Kürtlerin mevzilerine havan ve topçu ateşleriyle karşılık verdi.



 



kaynak:gazetevatan








Etiketler: Teröristler  Birbirleriyle  Çatışıyor    haber

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