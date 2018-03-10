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TERÖRİSTLER BUNU DA YAPTI! SÜTYENE BOMBA YERLEŞTİRDİLER


Teröristler bunu da yaptı! Sütyene bomba yerleştirdiler
Tarih : 10 Mart 2018, 16:10
Puan Ver : Teröristler Bunu Da Yaptı! Sütyene Bomba Yerleştirdiler(10/10)6

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, önceki gün teröristlerden arındırılan Cinderes beldesinde bir evde canlı bomba eyleminde kullanılmak üzere sütyenin içine hazırlanmış düzenek bulundu.

KASABALAR TEK TEK TEMİZLENİYOR

TSK'nin, Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) desteğiyle yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Afrin bölgesinde terör örgütü YPG/PKK işgalindeki kasaba ve köyler tek tek teröristlerden temizleniyor.

Önceki gün YPG/PKK'lı teröristlerden temizlenen Cinderes beldesinde bir evde arama yapan güvenlik güçleri, sütyen içine kablo ve radyo vericileri ile hazırlanmış bomba düzeneği ele geçirdi.

UZAKTAN KUMANDALI

Canlı bomba eyleminde kullanılmak üzere hazırlanan sütyendeki düzeneğin uzaktan kontrol edilebileceğini belirten güvenlik kaynakları, köşeye sıkışan terör örgütünün sivillerin arasına karışarak bu tür eylemler düzenlemeye çalışabileceklerine dikkati çekti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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