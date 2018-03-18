TERÖRİSTLER KAÇIYOR! AFRİN'E GİRİLDİ SAATLER SONRA 29 KÖY BİRDEN DÜŞTÜ
Afrin kent merkezinde kontrolün sağlanmasının ardından teröristler bulundukları bölgelerden kaçmaya başladı. Akşam saatlerin 29 köyde birde kontrol sağlandı.
TSK ve ÖSO, Afrin'de 29 köyü daha teröristlerden kurtararak, ilçe merkezinin kuzey, doğu ve batı bölgelerini tümüyle kontrolüne aldı.
OPERASYONLAR YOĞUNLAŞTI
Sahadaki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, TSK ve ÖSO birlikleri sabah saatlerinde Afrin ilçe merkezini ele geçirdikten sonra bölgenin kuzey, doğu ve batı yönlerinde operasyonlar yoğunlaştı.
İŞTE KURTARILAN SON KÖYLER
TSK ve ÖSO, Afrin'in batısındaki Şeyh Hadid beldesinin doğusu ile Racu-Bülbül-Şeran beldeleri üçgeninde yer alan, Yukarı Gulyan, Aşağı Gulyan, Berbant, Göbek, Öksüzlü, Guebek, Abraz, Şeyh Kulu, Hasan Deirli, Çorba Ovası, Samatek, Kodlaki, Anbarlı, Saghir Obası, Kalilene, Açoni, Dik Obası, Zivenko, Heşelik, Hacıhasanlı, Rahmanlı, Dalyanlı, Rutanlı, İki Ahır, Beremci, Selo, Arap Uşağı, Katranlı, Kuzrayhil köylerini teröristlerden kurtardı.
MABATLI BELDESİ DE KURTARILMIŞTI
Gün içerisinde Mabatlı belde merkezinin de teröristlerden arındırılmasıyla ilçe merkezinin kuzey, doğu ve batı bölgeleri tümüyle TSK ve ÖSO'nun kontrolüne girmiş oldu.
Kaynak: haberinburada
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