TERÖRİSTLER ŞEMDİNLİ'DE GÜDÜMLÜ FÜZE İLE SALDIRDI: 1 ŞEHİT, 1 YARALI
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bir iş makinesine teröristler tarafından yapılan güdümlü füze saldırısında 1 işçi şehit oldu, 1 işçi de yaralandı.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bir iş makinesine teröristler tarafından yapılan güdümlü füze saldırısında 1 işçi şehit oldu, 1 işçi de yaralandı.İHA muhabirinin görüştüğü Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesinin Gerdan Tepe bölgesi Modüler Üs Bölgesi (MÜB) inşaatı çevre emniyet sisteminin yapımı için çalışmakta olan bir iş makinesine bugün 14.30 sıralarında Irak topraklarındaki Tanisana sırtlarından saldırı düzenlendiğini belirtti. Vali Toprak, "İlk belirlemelere göre güdümlü füze ile yapıldığı değerlendirilen saldırı sonucunda 1 işçi maalesef şehit olmuş, 1 işçi de sol diz altından şarapnel parçası isabet etmesi sonucunda hafif şekilde yaralanmıştır" dedi.
- HAKKARİ
Kaynak: haberinburada
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