Teröristler Termal Kameraya Yakalanmamak İçin Uzaylı Kılığına Girmiş
'gelmeyin' Diyen İki Avrupa Ülkesine Hükümetten Tepki Geldi
Bursaspor Cehennemden Çıktı: 4-1
Kızını Öldüren Polise Verilen Cezayı Duyan Anne, Yere Yığıldı
Osmanlıspor, Gençlerbirliği'ni 3 Puanla Geçti
İyi Parti'yi Sordular, 'ilgi Alanımız Değil, Seçime Girsin' Dedi
Beşiktaşlı Bahçeli'den Fenerlileri Kızdıracak Derbi Yorumu
Kılıçdaroğlu Açıkladı: İyi Parti İle Bir Araya Geleceğiz
22 Yıl Sonra Arsenal'ı Bırakan Wenger, Meslek Değiştiriyor
Erdoğan: Kabineye Dışarıdan Bakan Alacağız, O Zaman İş Dünyasındaki Pehlivanları Göreceğiz
Uçak İptal Oldu, Galatasaraylılar Alanyaspor Maçına Gidemiyor
Söylentilere Sert Çıktı: Para Kaçırmaya Çalışanları Affetmeyiz
'cumhurbaşkanı Adayıyım' Diyen Chp'li Vekillere Şok: Ciddiye Almayın
Hem Sürücüsüz Hem Elektrikli! İşte İett'nin 2023'ünün Detayları
Mahkeme Kararıyla Sarsılan Eto'o'nun 2 Evi, Elinden Kayıp Gitti
İran'dan Abd'nin 'çekiliriz' Tehdidine Rest!
Başbakan, Ak Parti'yle Özdeşleşen Şarkıyı Söyledi
Fuhuşla Mücadelede Yeni Yöntem! Rusya'da Robot Genelevi Açıldı
Olaylı Derbi Sonrası 3. Gözaltı Dalgası Başladı
Akıllara Durgunluk Veren Hırsızlık Taktiği Kameralara Takıldı

Teröristler termal kameraya yakalanmamak için uzaylı kılığına girmiş

TERÖRİSTLER TERMAL KAMERAYA YAKALANMAMAK İÇİN UZAYLI KILIĞINA GİRMİŞ

Van'da teröristlerin kış üslenme alanlarına yönelik yapılan operasyonda sığınaklarda, teröristlerin termal kameralardan korunmak için giydikleri özel kıyafet ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Tarih : 21 Nisan 2018, 17:00
Puan Ver : Teröristler Termal Kameraya Yakalanmamak İçin Uzaylı Kılığına Girmiş(6/10)2

Van'ın Gürpınar ilçesindeki Çaylan Yaylası'nda PKK'lı teröristlerin kış üslenmesine yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 6 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda, teröristlerin termal kameralardan korunmak için giydikleri özel kıyafet ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

VALİLİK AÇIKLADI

Van valiliğinden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığınca; PKK/KCK terör örgütünün kış üslenme alanlarına yönelik operasyonlar aralıksız devam ediyor. Bu operasyonlar kapsamında; 19 Nisan 2018 günü, Gürpınar ilçesi Çalyan yaylasında icra edilen Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Edoğan operasyonu sonucunda, teröristler tarafından kullanılan ve içerisinde; El Yapımı Patlayıcı yapımında kullanılan, 6 adet büyük tüp, 6 adet küçük tüp, 50 metre fünye kablosu ile 1 adet şarjör, 2 adet hücum yeleği ve çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi bulunan 6 adet sığınak tespit edilmiş ve kullanılamaz hale getirilmiştir. Bölgemizde halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam edilmektedir" denildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Teröristler  Termal  Kameraya  Yakalanmamak  İçin  Uzaylı  Kılığına  Girmiş    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER