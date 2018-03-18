Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de yapılan arama çalışmalarında teröristlere ait 12 odalı devasa yer altı mühimmat deposu bulundu.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin kırsalında arama tarama faaliyetleri sırasında terör örgütü YPG/PKK'ya ait 12 odalı devasa yer altı mühimmat deposu bulundu.

150 METRELİK MÜHİMMAT DEPOSU BULUNDU

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) desteğiyle 20 Ocak'ta başlattığı harekat başarıyla icra ediliyor. Teknolojinin tüm imkanları kullanıldığı harekat sırasında TSK birlikleri, hava araçlarıyla bölgede keşif çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Afrin'in kuzey batısındaki Cuveyk köyünde savaş uçakları ve top atışlarından korunmak amacıyla yer altında betonarme duvarlarla inşa edilmiş ve üzeri toprakla gizlenmiş 150 metre uzunluğunda mühimmat deposu tespit edildi.

KÖY HALKI ZARAR GÖRMESİN DİYE İMHA EDİLMEDİ

Mehmetçik, normal koşullarda ateş destek vasıtalarıyla imha edilebilecek depoyu, köy halkı ve çevredeki sivillerin zarar görmemesi için imha etmedi.

12 ODALI TÜNEL ŞAŞIRTTI

Gerekli güvenlik şartları sağlandıktan sonra ÖSO birlikleriyle mühimmat deposuna giren Mehmetçik, tünel içindeki 12 odada ABD ve Rus menşeli binlerce uçaksavar ve doçka mermisi, anti tank roketi, top mermisi, çok namlulu roketatar, çeşitli ebatlarda tank mühimmatı ve TOW roketi ele geçirdi.

Askeri kaynaklar, terör örgütü YPG/PKK'nın devasa cephaneliğe sahip olmasının büyük sevkiyatlar için hazırlık yapıldığının göstergesi olduğunu vurguladı. Kaynaklar, TSK'nin söz konusu depoyu risk almadan kolaylıkla imha edebilecek kabiliyete sahip olduğunu ancak sivillere yönelik hassasiyet dolayısıyla bunu gerçekleştirmediğini belirtti.

ÖCALAN'A AİT KİTAPLAR BULUNDU

Öte yandan TSK ve ÖSO tarafından ele geçirilen Telef köyünde ise terör örgütünün "siyasi eğitim kampı" bulundu.

Üç katlı, bahçe ve havuza sahip binada, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a ait kitapların yanı sıra çok sayıda örgütsel doküman ve afiş ele geçirildi.

Duvarlarına, örgütü simgeleyen renkler ve öldürülen bazı teröristlerin fotoğraflarının asıldığı binanın teröristlere örgütsel eğitimlerin verildiği alan olduğu öğrenildi.

Kaynak: haberinburada