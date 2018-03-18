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Teröristlere Baskın! 2 Sığınak Dolusu El Yapımı Patlayıcı Bulundu
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Teröristlere baskın! 2 sığınak dolusu el yapımı patlayıcı bulundu

TERÖRİSTLERE BASKIN! 2 SIĞINAK DOLUSU EL YAPIMI PATLAYICI BULUNDU

Tunceli'de, terör örgütüne ait sığınaklarda el yapımı patlayıcı düzeneği ile yaşam ve tıbbi malzemeler bulundu.

Tarih : 18 Mart 2018, 12:10
Puan Ver : Teröristlere Baskın! 2 Sığınak Dolusu El Yapımı Patlayıcı Bulundu(7/10)3

Tunceli'de, terör örgütüne ait sığınaklarda el yapımı patlayıcı düzeneği ile yaşam ve tıbbi malzemeler bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı birlikler tarafından merkez ve Nazımiye ilçesi kırsalında operasyon düzenlendi.

2 SIĞINAKTA YAŞAM MALZEMELERİ ELE GEÇİRİLDİ

Tespit edilen 2 sığınakta, 2 basma düzenekli el yapımı patlayıcı, 2 metre kablo, 4 pil bloğu, 4 mutfak tüpü, 13 boş mutfak tüpü, 3 akü, 5 terörist kıyafeti, giyecekler, 5 litre motor yağı, 7 gaz lambası, soba, banyo kazanı, 8 battaniye, 7 adet 50 kilogramlık kova ile çok miktarda pil, tıbbi ilaç ve yaşamsal malzeme ele geçirildi.

Açıklamada, kent genelinde teröristlerin bulunması ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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