TERÖRİSTLERİN 3 KATLI MAĞARASI YERLE BİR EDİLDİ
Güvenlik güçleri Hakkari Şemdinli'de teröristlerin karargah ve barınak olarak kullandıkları 3 katlı, 8 bölmeli mağarayı imha etti.
Hakkari kırsalındaki operasyonlarda teröristlerce karargah, depo ve barınak olarak kullanılan 3 katlı, 8 bölmeli mağara güvenlik güçlerince imha edildi.
3 KATLI VE 8 BÖLMELİ MAĞARA TESPİT EDİLDİ
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Şemdinli'de devam eden operasyonlarda bölücü terör örgütü tarafından kullanılan 3 katlı ve 8 bölmeli mağara tespit edildi.
BİR TONDAN FAZLA YAŞAM MALZEMESİ BULUNAN MAĞARA İMHA EDİLDİ
Derecik Balkayalar bölgesindeki mağaranın teröristlerce karargah, depo ve barınak olarak kullandıkları belirlendi. Mühimmat, patlayıcı yapımında kullanılan malzemelerin yanı sıra bir tondan fazla yaşam malzemesi bulunan mağara, güvenlik güçlerince imha edildi.
Kaynak: haberinburada
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