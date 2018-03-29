TERÖRİSTLERİN BETON FABRİKASI BULUNDU! TÜNEL VE MEVZİ YAPILIYORDU
Zeytin Dalı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Afrin'deki arama-tarama çalışmalarını sürdüren Mehmetçik, teröristlerce tünel ve mevzi yapımında kullanılan beton blokların üretildiği tesis ile 30 metrelik tünel buldu.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak için başlatılan " Zeytin Dalı Harekatı" sürüyor. Zeytin Dalı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Afrin'deki arama-tarama çalışmalarını sürdüren Mehmetçik, teröristlerce tünel ve mevzi yapımında kullanılan beton blokların üretildiği tesisle ilçe merkezinde 30 metrelik tünel buldu.
TÜNEL VE MEVZİ YAPIMINDA KULLANIYORLARDI
Mehmetçik, aramalar sırasında, teröristlerce açılan tünelleri ve kullanılan binaları da ortaya çıkardı. Bu kapsamda teröristlerce tünel ve mevzi yapımında kullanılan beton blokların üretildiği tesis bulundu. Hazır kalıpların bulunduğu alanda teröristlerin, kalıplara beton dökerek imal ettikleri blokları, tünel ve mevzi yapımında kullandığı belirlendi.
İŞ MAKİNELERİNİ KASITLI YAKMIŞLAR
Alanda teröristlerce yakılan iş makineleri de dikkati çekerken, araçların, insansız hava araçlarının görüntü almasını engellemek için teröristlerce yakıldığı öğrenildi.
İLÇE MERKEZİNDE 30 METRELİK TÜNEL
Aramalarda ayrıca Afrin merkezde, teröristlerin mevzi olarak kullandığı iki binayı yer altından bağlayan tünel de ortaya çıkarıldı. Teröristlerin, kent merkezindeki yaklaşık 30 metre uzunluğundaki tüneli, kazdıkları geniş çukura yerleştirdikleri beton bloklardan inşa ettiği belirlendi.
PATLAYICILAR İMHA EDİLİYOR
Güvenlik güçleri ele geçirilen tünelde de mayın araması yaptı. Harekat kapsamında Afrin'i terör örgütü üyelerinden temizleyen Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, ilçe merkezinde teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcıları da imha ediyor.
Kaynak: haberinburada
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