Çin Devlet Başkanı Şi'nin Süresiz Görevde Kalmasının Önünü Açan Değişiklik Onaylandı
Afrin'de Etkisiz Hale Getirilen Terörist Sayısını Duyurdu
İstanbul'da Sis Yeniden Bastırdı! Tüm Seferler İptal
Gülen'in Yeğeninin Bylock Yazışması: Soyadımı Duydu, Hediye Gönderecek
İş Arkadaşıyla Kavga Etti, Tazminatsız Kovuldu
Milli Baketbolcu Da Fikirtepe Mağduru Oldu
Japonya'nın James Bond Volkanı İçin Uyarı
Dünyanın Konuştuğu Rus Ajanın Bakkalı Türk Çıktı: Baba-Kız Gibiydik
Bebeği Tekmeyle Öldürülen Annenin Dramı Yürek Yaktı: 3 Bebeği De Ölmüş
Ypg, Zorla Silah Altına Almak İsteyince Halk Ayaklandı!
Teröristlerin Kabusu Oldu! 'eşek Arısı' Buluyor, Meti Timi İmha Ediyor
Cenk Tosun'dan İlginç Detay: İyi Ki Hava Nemliydi
Vatandaşa Büyük Kolaylık! Tüm İller E-Belediye'ye Geçecek
Aziz Yıldırım'dan Bomba Sözler: Şike Yapmadığımız İçin Kaybettik
E-Devlet'in Kullanıcı Sayısı Rekor Kırdı! İşte En Faydalı 11 Hizmet
23 Nisan'da Başkanın Makam Koltuğuna Oturan Öğrenci, İntihar Etti!
Akkuyu'da İnşaat İçin Geri Sayım Başladı
İlaçta Yerli Hamle! 6,1 Milyar Lira Kasada Kalacak
Ahmet Çakar'dan Şenol Güneş'e: Taç Hırsızı Olay Yerinde Görüldü
Savunma Hatlarının Tamamı Çöktü! Eller Tetikte Emir Bekleniyor

Teröristlerin kabusu oldu! 'Eşek arısı' buluyor, METİ timi imha ediyor

TERÖRİSTLERİN KABUSU OLDU! 'EŞEK ARISI' BULUYOR, METİ TİMİ İMHA EDİYOR

Teröristlerin tuzakladığı patlayıcılar, 'Eşek arısı' drone ve dedektör köpeklerle birer birer bulunuyor. METİ timi, bulunan patlayıcıları drone ile bırakılan fünyelerle yaklaşmadan imha ediyor.

Tarih : 11 Mart 2018, 12:40
Puan Ver : Teröristlerin Kabusu Oldu! 'eşek Arısı' Buluyor, Meti Timi İmha Ediyor(5/10)1

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) terör operasyonlarında kullandığı "Eşek arısı" drone, dedektör köpekler ve helikopter droneler teröristlerin kabusu haline geldi. Mayın El Yapımı Patlayıcı Tespiti ve İmha (METİ) timleri, "Eşek arısı" ve dedektör köpeklerle buldukları el yapımı patlayıcıları, helikopter drone'a taktıkları bakır aparat sayesinde üzerlerine fünye bırakarak, yaklaşmadan imha ediyor.

"EŞEK ARISI" KABUSLARI OLDU

Terör örgütü PKK, başta menfez ve yol kenarları olmak üzere çeşitli bölgelere yerleştirerek, güvenlik güçlerinin geçişi sırasında patlattığı el yapımı patlayıcılarla artık hain emeline ulaşamıyor. TSK'nın, terör operasyonlarında kısa bir süre önce kullanmaya başladığı, dünyada sayılı ordu tarafından kullanılan ve "Black hornet" adı verilen "Eşek arısı" drone, dedektör köpekler ve helikopter drone'lar ile birlikte teröristlerin kabusu haline geldi. METİ timleri, üzerinde kamerası bulunan ve sessiz bir şekilde uçan "Eşek arısı" ve dedektör köpeklerle buldukları el yapımı patlayıcıları, helikopter drone'a taktıkları aparatla üzerlerine fünye bırakarak, yaklaşmadan imha ediyor. Bu sayede olası can kayıplarının önüne geçilirken, teröristlerin hain planları da bozuluyor.

TUZAKLARI BOZUYORLAR

Öte yandan, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, özellikle Kato Dağı bölgesinde teröristlerin tuzaklarını birer birer bozan 8'inci Jandarma Komando Alay Komutanlığına bağlı METİ timi, bölgede yaptıkları arama tarama faaliyeti sırasında, "Eşek arısı" ve dedektör köpek sayesinde menfeze tuzaklanmış el yapımı patlayıcı buldu. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan ve teknolojinin tüm imkanlarından faydalanan tim, "Eşek arısı" ile patlayıcıyı inceledikten sonra, kaldırdıkları helikopter drone ile bölgede gözetleme yaptı. Tim, daha sonra ise, drone'a kendilerinin geliştirdiği bakır bir aparat taktı. Aparata fünye asan tim, bunu patlayıcının üzerine yerleştirdikten sonra uzaktan patlatarak imha etti.

TİM KOMUTANI KONUŞTU

Tim Komutanı Astsubay Mikail Ersan, Beytüşşebap ile Kato üs bölgesi arasında yol arama tarama faaliyeti icra ettiklerini belirterek, "Ceviz Ağacı köyü mevkisinde bir adet kablo komutanı el yapımı patlayıcı envanterimizde bulunan mayın köpeğiyle tespit edildi. Yine envanterimizde bulunan 'Eşek arısı' cihazı ile bölgenin havadan keşfi yapıldı. Aynı zamanda ise drone ile bölgenin hakim bölgelerinin keşfi yapıldıktan sonra herhangi bir tehdit unsurunun bulunmaması üzerine kontrollü bir şekilde el yapımı patlayıcının olduğu bölgeye yaklaşıldı. Kendimizin geliştirmiş olduğu ve drone'un altına bakır tellerden yaptığımız aparata, personelimizi bölgeye yaklaştırmadan patlayıcıya müdahale etmek için TNT yerleştirdik. Drone ile TNT'yi patlayıcıya bıraktıktan sonra kontrollü bölgeye geçerek, imhasını gerçekleştirdik" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Teröristlerin  Kabusu  Oldu    Eşek  Arısı    Buluyor  Meti  Timi  İmha  
Ediyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER