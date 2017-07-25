

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Şırnak'ın Beytüşşebap kırsalında 6 teröristin öldürüldüğü hava destekli operasyonda ele geçirilen M-4 piyade tüfeğine ait fotoğraflar paylaşıldı.



GENEL KURMAY 6 TERÖRİSTİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ AÇIKLAMIŞTI



Genelkurmay Başkanlığından daha önce yapılan bilgilendirmede, 23'üncü Sınır Tümen Komutanlığı tarafından Şırnak/Beytüşşebap'ta den icra edilen, "Şehit Piyade Yüzbaşı Nuri Şener Operasyonu" kapsamında 6 teröristin öldürüldüğü ifade edilmişti.







ÖZELLİKLE M-4 PİYADE TÜFEĞİNİN FOTOĞRAFLARINA DİKKAT ÇEKİLDİ



Bugün yapılan bilgilendirmede ise operasyonda ele geçirilen malzemelerden özellikle M-4 piyade tüfeğine ait fotoğraflara dikkat çekildi. Bilgilendirmede, silahın dış kaynaklı oluşuna ve özellikle özel kuvvetler gibi seçkin birlikler tarafından kullanıldığına vurgu yapıldı.







OPERASYONDA ENVAİ ÇEŞİT MALZEME ELE GEÇİRİLDİ



Bilgilendirmeye göre, operasyonlarda bir adet M-4 piyade tüfeği, bir adet Dragunov keskin nişancı tüfeği, dört adet Kalaşnikof piyade tüfeği, muhtelif 400 adet fişek, 15 adet el yapımı patlayıcı, 11 adet el bombası, bir adet gece görüş dürbünü ve dört adet telsiz ele geçirildi.







VAN'DA OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR



Öte yandan Van Gürpınar'da devam eden operasyon kapsamında tespit edilen dört sığınak içerisinde el yapımı patlayıcı yapımında kullanılmak üzere hazırlanan 500 gram amonyum nitrat ve çok miktarda muhtelif malzeme bulundu.







MARDİN'DE DE 2 ADET KALAŞNİKOF TÜFEĞİ VE 155 FİŞEK ELE GEÇİRİLDİ



Mardin Derik'te de güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında tespit edilen bir sığınak içerisinde iki adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 155 adet Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği ve iki adet el bombası ele geçirildi.































Kaynak: haberinburada



