Terör örgütü PYD/PKK, Afrin'in Kurayriyah köyünde sivillerin çıkışına engel olmak için yollarını bombalarla tuzakladı. Köyden kaçmaya çalışan sivilleri taşıyan kamyonette üç aylık bir bebek ile 2 çocuk hayatını kaybetti. Sivillere yönelik tuzaklama, TSK'nın bölgede keşif yapan İHA'sı tarafından da kaydedildi.

YOLA EYP YERLEŞTİRİYORLAR

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait insansız hava aracının geçen pazartesi görüntülediği anlarda, terör örgütü YPG/PKK mensubu iki kişinin Afrin'de Kurayriyah köyü çıkışında Ramadiyeh köyüne giden yola el yapımı patlayıcı (EYP) yerleştirdikleri görülüyor.

Kaynak: haberinburada