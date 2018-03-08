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TERÖRİSTLERİN SİVİLLERİ KATLETME HAZIRLIĞINI TSK GÖRÜNTÜLEDİ


Teröristlerin sivilleri katletme hazırlığını TSK görüntüledi
Tarih : 08 Mart 2018, 19:40
Puan Ver : Teröristlerin Sivilleri Katletme Hazırlığını Tsk Görüntüledi(7/10)3

Terör örgütü PYD/PKK, Afrin'in Kurayriyah köyünde sivillerin çıkışına engel olmak için yollarını bombalarla tuzakladı. Köyden kaçmaya çalışan sivilleri taşıyan kamyonette üç aylık bir bebek ile 2 çocuk hayatını kaybetti. Sivillere yönelik tuzaklama, TSK'nın bölgede keşif yapan İHA'sı tarafından da kaydedildi.

YOLA EYP YERLEŞTİRİYORLAR

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait insansız hava aracının geçen pazartesi görüntülediği anlarda, terör örgütü YPG/PKK mensubu iki kişinin Afrin'de Kurayriyah köyü çıkışında Ramadiyeh köyüne giden yola el yapımı patlayıcı (EYP) yerleştirdikleri görülüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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