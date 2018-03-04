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Teröristlerin stratejik dağdaki inlerine girildi! İşte ilk görüntüler

TERÖRİSTLERİN STRATEJİK DAĞDAKİ İNLERİNE GİRİLDİ! İŞTE İLK GÖRÜNTÜLER

Afrin harekatının 44. gününde TSK ve ÖSO, Bafliun köyü ve dağı ile Halilo, Soğulcak ve Aranda köylerini teröristlerden temizledi. Bafliun Dağı'nda teröristlerin mağarasına girildi.

Tarih : 04 Mart 2018, 17:00
Puan Ver : Teröristlerin Stratejik Dağdaki İnlerine Girildi! İşte İlk Görüntüler(10/10)6

İDLİB/ Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin'in Bafliun köyü ve dağı ile Halilo, Soğulcak ve Aranda köylerini teröristlerden arındırdı. ÖSO güçleri, Bafliun dağında yapılan operasyon sonucunda YPG/PKK-DEAŞ terör örgütü mensupları tarafından sığınak olarak kullanılan bir mağaraya girdi.

BAFLİUN DAĞI DA KURTARILDI

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında TSK ve ÖSO, Afrin'in batısındaki Şeyh Hadid beldesine bağlı Soğulcak ve Aranda köylerini, Şeran beldesinin Bafliun köyü ve dağı ile Racu beldesine bağlı Halilo köyünü YPG/PKK-DEAŞ'tan kurtardı.

KARA YOLU BAĞLANTISI KESİLDİ

Böylece Afrin belde merkezine doğu hattından giden yol ile Şeran belde merkezinin doğu ve güney kanadı ile örgütün Afrin merkezini doğu ekseninde ilk savunma hatlarının olduğu Kafr Cenne ve Kıtme köyleri ateş menzili içine giriyor.

Son ilerlemelerle Cinderes-Afrin ilçe merkezi arasındaki kara yolu bağlantısı da kesilmiş oldu.

134 NOKTA ELE GEÇİRİLDİ

TSK ve ÖSO birlikleri, saat 13: 00 sularında Şeyh Hadid belde merkezini teröristlerden temizlemişti.

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de 3'ü belde merkezi, 102'si köy, 6'sı köy altı yerleşim ve 22'i stratejik dağ veya tepe, biri YPG/PKK'ya ait üs olmak üzere 134 noktayı ele geçirdi.




Teröristlerden temizlenen yerleşim birimleri ve stratejik noktalar şöyle:

"Bülbül beldesi merkezi, beldeye bağlı Meydan Ekbez, Bendirek, Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar, Şeyh Huruz, Ömer Simo, Duraklı, Hayyam, Surain, Çarkanlı, Akanlı, Mikdad ve Ali Racu köyleri, Huruz Dağı, Darmık Dağı, Kurni Dağı, Havuz Tepesi ile Kürdo, Şeyh Huruz köyüne bağlı iki köy altı yerleşim; Racu belde merkezi, beldeye bağlı Halilo, Mesekanlı, Hacı Halil, Mamalı, Atamanlı köyleri, Şeyh Mehmetli köyü, Ayn Batman Dağı, Yukarı Hacıkanlı, Aşağı Hacıkanlı, Derviş Obası, Hasan Kelkavi, Celeme, Edamanli, Kude, Ali Bekki, Bilal Köy ve 1083 rakımlı tepe, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği, Alkana, Kırmızı, Karri, Şerbanlı, Şedya, Harab Summak, Hantalli, Karababa, Sarı Uşağı, Rahmanlı, Maskah, Şeyh Muhammedli, Dudu, Semalık, Velikli, Kavanda köyleri, 687 .Tepe, 915. Tepe, 740. Tepe ile 1027. Tepe; Şeyh Hadid belde merkezi, beldeye bağlı Soğulcak, Aranda Aşağı Sinara ve Yukarı Sinara, Karmanluk, Cukali Favkani ve Orta Çakallı köyleri ile Tepesi, Kara Mitlak köyü ve Hac Bilal köyü; Cinderes beldesinde Hamilek, Ramadiye, Hacı İskender, Deyr Ballut, Hammam, Nisriyye, Dükkan, Eşkan, Arşali, Muhammediye, Divan Fevkani, Divan Tahtani, onlara hakim 3 tepe, Mervane, Heygece, Tell Dilur, Bafler, Zehra, Aşağı Korgan ve Yukarı Korgan, Ebu Kabe ile Hacılar köyleri ile Mersides, Nisriyye, Amara ve Kila Tepeleri, Sattuf evleri ve Kalki köy altı yerleşimi, üs olarak kullanılan Beyyada noktası; Şeran beldesinde Burseya ve Bafliun Dağları, Bafliun, Badinli, Çemenli, Ali Bezanlı, Karkin, Umranlı, Uverkan, İkidam, Şeltah, Merseva, Serincek, Kastel Cündo, Dikmetaş, Zeytinak, Arpaviran ve Dayr Savvan köyleri ile Sirgaya ve Nebi Huri Tepeleri ile Cemiliyye köy altı yerleşimi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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