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TERÖRİSTLER'İN YENİ TAKTİĞİ: ALÜMİNYUM FOLYOYA SARILI PKK'LILAR


Teröristler'in Yeni Taktiği: Alüminyum Folyoya Sarılı PKK'lılar
Tarih : 01 Ağustos 2017, 13:30
Puan Ver : Teröristler'in Yeni Taktiği: Alüminyum Folyoya Sarılı Pkk'lılar(9/10)5

Milli Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, operasyonlarda yakalanan yüzlerce m2'lik alüminyum folyonun nedenini açıklayan bir görüntü yayınladı.PKK'nın termal tespite karşı geliştirmeye çalıştığı taktik; Alüminyum folyoya sarılı PKK'lılar.

"UZAYLI PKK'LI"

Abdullah Ağar, paylaştığı görüntüde, "Operasyonda yakalanan yüzlerce m2'lik aleminyum folyonun nedeni: Pkk'nın termal tespite karşı geliştirmeye çalıştığı taktik. Sonuç: UZAYLI PKK'lı" yorumunu yaptı.PKK'NIN UZAY KOMBİNİ

Görüntülerde PKK planının sonucunda ortaya uzay filmlerindekilere benzer görünümlü PKK'lılar çıkıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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