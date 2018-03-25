TERÖRİSTLERİN YER ALTI HASTANESİ BULUNDU! MALZEMELERİN HEPSİ ABD MALI
Afrin'de yaralı teröristlerin tedavi edildiği, 50 metrelik tünelle erişimin sağlandığı tam teşekküllü yer altı hastanesi bulundu. İlk yardım malzemelerinin ABD malı olduğu tespit edildi.
Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin'i teröristlerden temizleyen Türk Silahlı Kuvvetleri, ilçe merkezindeki bir hastanede yaralı teröristlerin tedavilerinin yapıldığı, erişimin 50 metrelik tünelden sağlandığı özel bölümü ortaya çıkardı. Özel bölümde röntgen cihazının yanı sıra ABD menşeli ilk yardım malzemeleri de bulundu.
ARAMA-TARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Afrin'in teröristlerden temizlenmesinin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları halkın evlerine güvenliği dönüşünü sağlayabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda arama-tarama çalışmalarına devam eden Mehmetçik, teröristlerin ilçede kullandıkları binaları tek tek ortaya çıkarıyor.
TERÖRİSTLERİN YER ALTI HASTANESİ BULUNDU
Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, ilçenin kuzeybatısındaki hastanede yaptıkları aramada Zeytin Dalı Harekatı sırasında vurulan teröristlerin tedavi edildikleri bölümü buldu. Hastanenin sığınağında oluşturulan özel bölümde yaralı teröristlerin güvenlik güçlerince tespit edilmeden tedavilerinin yapılmasının amaçlandığı belirlendi.
TÜNEL 50 METRE UZUNLUĞUNDA
Sığınağa dışarıdan erişimi sağlayan yaklaşık 50 metrelik tünelin de bulunduğu incelemeler sırasında söz konusu bölümde hem ilk müdahalenin yapıldığı hem de tedavi süreçlerinin devam ettirildiği saptandı.
RÖNTGEN CİHAZI BİLE VAR
Röntgen cihazının da yer aldığı bölümde ABD menşeli ilk yardım malzemeleri de bulundu. Kullanılan serumlardan ve terör örgütüne ait kanlı üniformalar harekat sırasında çok sayıda teröristin burada tedavi gördüğünü ortaya koydu.
Kaynak: haberinburada
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