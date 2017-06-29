Toyota Hibrit Test Sürüşüne Yeni Bir Boyut Getirdi
Güneş Işınları İle Kilo Verebilirsiniz!
Katty Perry O Fotoğrafla İlgili İlk Kez Konuştu
Papa'nın Üst Düzey Danışmanı Cinsel Tacizle Suçlanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan 02.32'de Halka Hitap Edecek
Epdk'dan Flaş Açıklama
Fenerbahçe Kaleci Transferini Bitirdi!
Şehit Polis Dündar'ı, Son Yolculuğuna 15 Bin Kişi Uğurladı
Hayalet Şehire Dönüştü! Kimse Dışarı Çıkmıyor
İstanbul'da Termometreler 39 Dereceyi Gösterdi
İrem Derici İle Lider Şahin Ayrıldı
Yarın Gelecek Kuzey Afrika Sıcaklarına Bu Önlemleri Alın!
Dışişleri Bakanlığı'ndan Berlin'e Sert Yanıt
İşkur'dan Gençlere Dev Yatırım
Uefa'dan Türkiye'ye 91 Milyon Euro
Terörle Mücadelenin Profesyonel Gücü
Rusya Ve Türkiye Arasında Kritik Anlaşma
Abd'de Alevlerin Önü Kesilemiyor
Şırnak'ta 6 Terörist Teslim Oldu
'adalet Yürüyüşü'ne Katılan Başkan: Hazırlıksız Olunca...

terörle mücadelenin profesyonel gücü

TERÖRLE MÜCADELENİN PROFESYONEL GÜCÜ

Türk ordusunun terörle mücadelede "profesyonel" kısmını oluşturan sözleşmeli erler, Isparta'daki Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi'nde 11 haftalık yoğun komando eğitiminden geçerek terör örgütlerinin korkulu rüyası haline geliyor.

Tarih : 29 Haziran 2017, 13:58
Puan Ver : Terörle Mücadelenin Profesyonel Gücü(10/10)11


Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) profesyonel askerliğe geçiş çalışmaları kapsamında ilk kez 2011 yılında alımına başladığı sözleşmeli erler, terörle mücadele edilen bölgelerdeki arazi yapısına benzer şartlara sahip Isparta'da, Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi bünyesinde eğitimlerden geçiyor. Nefes kesen eğitimlerin verildiği merkezde, ilk olarak üç haftalık temel eğitimlerden geçen sözleşmeli erler, daha sonra terörle mücadele ağırlıklı zorlu komando eğitimine alınıyor. Karşılaşabilecekleri her türlü arazi şartı ve mekanda görev yapmaları beklenen sözleşmeli erler, sekiz haftalık komando ihtisas eğitiminde istenilen seviyeye ulaşıyor.



Terör örgütlerine karşı tam teşekküllü eğitim

Sözleşmeli erler, fiziki ve psikolojik yeterliliğe ulaşmasının ardından ilk olarak terör örgütlerinin kullandıkları malzemelerle oluşturulan el yapımı patlayıcılara karşı eğitimlerden geçiyor. Daha sonra meskun mahalde terörle mücadele eğitimine geçen sözleşmeli erler, burada bazen metruk bir binadan bazen ise duvara açılan bir mazgaldan kendilerine tehdit oluşturan terör örgütü üyelerinin nasıl etkisiz hale getirileceğini uygulamalı öğreniyor. Senaryo gereği pusuya düşen sözleşmeli erler, kriz anında soğuk kanlı kalmayı, karşı karşıya kaldıkları olumsuz durumlardan kurtulmanın yollarını belirliyor. Meskun mahallerde gerçekleştirilen eğitimlerin ardından terörle mücadele bölgelerinde karşılaşabilecekleri arazi şartlarına uyum sağlamaları istenen sözleşmeli erler, kilometrelerce yol yürüyor, sarp arazi ve derin kanyonlardan geçiyor. Gece intikali olarak adlandırılan gece yürüyüşlerinde düşman kuvvetlerine fark edilmemek için bazen bataklık bazen de göletlerden geçmek zorunda kalan askerler, bu şekilde düşman bölgesine hiç beklenilmeyen yerden sızarak yarattığı şokla düşmanı yok etme kapasitesine ulaşıyor. Terörle mücadelenin yoğun verildiği Güneydoğu Anadolu bölgesinde görevlendirilen sözleşmeli komandoların aynı zorlu eğitimlerden geçen daha önceki dönem personeli, TSK'nın gerçekleştirdiği Şah-Fırat ve El-Bab operasyonlarına katılmıştı.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Terörle  Mücadelenin  Profesyonel  Gücü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER