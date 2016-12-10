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TERÖRÜN FİNANS KAYNAĞI UYUŞTURUCUYA LİCE'DE BÜYÜK DARBE


TERÖRÜN FİNANS KAYNAĞI UYUŞTURUCUYA LİCE'DE BÜYÜK DARBE
Tarih : 10 Aralık 2016, 12:46
Puan Ver : Terörün Finans Kaynağı Uyuşturucuya Lice'de Büyük Darbe(6/10)3


Diyarbakır'ın Lice ilçesinde güvenlik güçlerince düzenlenen narkoterör operasyonlarında terör örgütü PKK'nın uyuşturucu ekimine ve ticaretine büyük darbe vuruldu. İlçede son 5 yılda yaklaşık 84 ton esrar ile 81 milyon kök Hint keneviri ele geçirildi.



Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet unsurlarınca terör örgütü PKK'nın finans kaynağı uyuşturucu üretim ve ticaretine yönelik mücadele yoğun şekilde sürdürülüyor.



Dağlık ve ormanlık alanda, aralarında örgütün sözde üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek, bölgede örgüt mensuplarınca kullanılan sığınak, barınak, depo alanlarını tahrip etmek ve örgütün finans kaynağı olan uyuşturucu ekim alanlarını imha etmek amacıyla başlatılan operasyonlar başarıyla yürütülürken, bu kapsamda, bölgede güvenlik güçlerince belirlenen arazilerdeki kenevirlerin imha çalışmaları gerçekleştirildi.



Yetiştirilen uyuşturucuyla terör örgütü PKK'nın finans kaynağı olarak hayati öneme sahip Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yapılan operasyonlarla terör örgütüne büyük darbe vuruldu.



 



kaynak:habertürk








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