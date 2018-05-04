TERS YÖNDE GİDEN OTOMOBİL TEHLİKE SAÇTI! KAMERA KAYITTAYDI
Kahramanmaraş'ta ters yönde ilerleyerek trafiği tehlikeye düşüren otomobil cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.
Kahramanmaraş'ta ters yönde ilerleyerek trafiği tehlikeye düşüren otomobil cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.
GERİ GERİ GİTTİ
Kahramanmaraş Merkez Onikişubat ilçesindeki Azerbaycan Bulvarı'nda bir otomobil, ters yöne girdi. Trafiği tehlikeye düşüren otomobil, bir müddet geri geri gitti.
KAMERAYA KAYDEDİLDİ
Yolda trafiğin sakinleşmesinin ardından tekrar ters yönde yoluna devam eden araç, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Otomobil, ters yolda bir müddet ilerledikten sonra doğru istikamete geçerek yoluna devam etti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Alman Ordusu Kırmızı Alarm Veriyor! Uçak Ve Helikopterleri Yetersiz
- Emekliye, Öğrenciye, Vergi Borcu Olana Müjde! Yasa Kabul Edildi
- Afrin'den Acı Haber Geldi: 1 Şehit 1 Yaralımız Var
- Başbakan Yıldırım, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Adaylığı Dilekçesini İmzaladı
- Son Dakika! Ysk 100 Bin İmza İle Cumhurbaşkanı Olabilecek Adayları Açıkladı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Sahte Türk Doktor İngiltere'yi Ayağa Kaldırdı! Botoks Yaptığı Kadınları Tanınmaz Hale Getirdi
- Putin'den Dünyaya Gözdağı! 'hançer'ini Tanıtacak
- Kadınlar Tuvaletini Dikizlerken Panel İle Duvar Arasına Sıkışıp Öldü
- Süper Güçlerin 'lazer' Savaşı! Pentagon'dan Çin'e Sert Uyarı
- Bm'den Kritik Suriye Açıklaması: Savaş Bitmedi, İnsanlar Bittiğini Düşünüyor
Bu Haberle İlgili Yorumlar