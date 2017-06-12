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Tesadüfen Deprem Anını Kaydettiler
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tesadüfen deprem anını kaydettiler

TESADÜFEN DEPREM ANINI KAYDETTİLER

İzmir açıklarında meydana gelen 6,3 şiddetindeki deprem başta Ege ve Marmara olmak üzere bir çok yerde hissedildi. Deprem olduğu esnada sosyal medya için video çeken bir grup genç deprem anını da kaydetti.

Tarih : 12 Haziran 2017, 16:21
Puan Ver : Tesadüfen Deprem Anını Kaydettiler(9/10)7


Bugün saat 15,28'de merkez üssü Ege Denizi olan bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü Kandilli Rasathanesi'ne göre, 6.3; AFAD'a göre ise 6,2 olarak duyuruldu. Deprem  İzmir, İstanbul  ve Çanakkale'de de hissedildi. Sosyal medyada yayınlamak amacıyla video çeken bir grup genç ise tesadüfen deprem anını kaydetti. Gençlerden birinin deprem oluyor uyarısıyla büyük korku yaşayan grup panikle bulundukları alanı terk ediyor.



 



kaynak:milliyet








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