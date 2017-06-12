İzmir açıklarında meydana gelen 6,3 şiddetindeki deprem başta Ege ve Marmara olmak üzere bir çok yerde hissedildi. Deprem olduğu esnada sosyal medya için video çeken bir grup genç deprem anını da kaydetti.



Bugün saat 15,28'de merkez üssü Ege Denizi olan bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü Kandilli Rasathanesi'ne göre, 6.3; AFAD'a göre ise 6,2 olarak duyuruldu. Deprem İzmir, İstanbul ve Çanakkale'de de hissedildi. Sosyal medyada yayınlamak amacıyla video çeken bir grup genç ise tesadüfen deprem anını kaydetti. Gençlerden birinin deprem oluyor uyarısıyla büyük korku yaşayan grup panikle bulundukları alanı terk ediyor.







kaynak:milliyet