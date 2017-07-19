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Tesisatçıyım Diye Zorla Girdiği Evde, Genç Kızı Taciz Etti! Serbest Bırakıldı
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Tesisatçıyım Diye Zorla Girdiği Evde, Genç Kızı Taciz Etti! Serbest Bırakıldı

TESİSATÇIYIM DİYE ZORLA GİRDİĞİ EVDE, GENÇ KIZI TACİZ ETTİ! SERBEST BIRAKILDI

Konya'da M.A., doğalgaz tamircisi olduğunu söyleyip zorla evine girdiği 17 yaşındaki S.Y.'yi taciz etti. Mahkeme tacizciyi serbest bıraktı.

Tarih : 19 Temmuz 2017, 17:20
Puan Ver : Tesisatçıyım Diye Zorla Girdiği Evde, Genç Kızı Taciz Etti! Serbest Bırakıldı(9/10)5

Konya'da bir inşaatta bekçi olan, evli ve 1 çocuk babası 23 yaşındaki M.A., doğalgaz tamircisi olduğunu söyleyip zorla evine girdiği 17 yaşındaki S.Y.'yi taciz ettiği için gözaltına alındı. M.A., sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

ANNE BABASI EVDE OLMAYAN KIZ EVE ALMADI, O ZORLA GİRDİ

Olay, 6 Temmuz'da merkez Selçuklu ilçesinde gündüz saatlerinde meydana geldi. İnşaatta bekçilik yapan M.A., karşı apartmanda oturan ve o sırada evde yalnız olan S.Y.'nin kaldığı eve gitti. M.A., kapıyı açan genç kıza, eve tesisat döşeyeceğini, banyo tavanında göçük olduğunu ve tüm apartmanı kontrol ettiğini söyledi. Genç kız, anne ve babasının evde olmadığını, bu nedenle onu eve alamayacağını söyledi ancak zorla içeri giren M.A., genç kızı taciz etti. M.A., genç kızın bağırması üzerine paniğe kapılıp evden kaçtı.

PSİKOLOJİSİ BOZULAN GENÇ KIZIN ŞİKAYETİ ÜZERİNE GÖZALTINA ALINDI

S.Y., eve dönen ailesine durumu anlattı. Aile polis merkezine giderek şikayette bulundu. Genç kız polise verdiği ifadesinde, M.A.'nın eve zorla girdiğini, kendisini taciz etmek istediğini ve psikolojisinin bozulduğunu söyledi. Şikayet üzerine polis, M.A.'yı gözaltına aldı.

TACİZCİNİN EŞİ İKİNCİ ÇOCUKLARINA HAMİLEYMİŞ

Eşinin ikinci çocuklarına hamile olduğu belirtilen M.A.'nın polise verdiği ilk ifadesinde, genç kızın oturduğu eve doğalgaz hortumlarını kontrol etmek amacıyla gittiğini, genç kıza cinsel saldırıda bulunmadığını öne sürüldü. M.A., sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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