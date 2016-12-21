Elektrikli otomobil şirketi isim babası, ve internetin sevgilisi Nicola Tesla'nın zihninde birçok vizyon vardı. Tesla Drone ile tüm savaşlarının sonlandırabileceğine inanıyordu.



Elektrikli otomobil şirketi isim babası, ve internetin sevgilisi Nicola Tesla'nın zihninde birçok vizyon vardı. Tesla Drone ile tüm savaşlarının sonlandırabileceğine inanıyordu.







Tesla Drone 1989 yılında yaptığı patent başvurusu ortaya çıktı. Bunun daha karanlık olanlarından biri, öldürücü robotlar için olan bir patentti. Bu öldürücü robotların o kadar ölümcül olduğunu düşünüyordu ki sadece kullanım riskinin bile barış getireceğine inanıyordu. Kısaca Tesla bu gücün barışı getireceği konusunda bir hayli iddialıydı.



Teknoloji uzmanı Matt Schoryer Tesla'nın Drone Patentinden bir alıntı yaparak Twitter'da paylaşıyor. Görseldeki Tesla'nın cümlelerine göre bu icadın cankurtaran botu, kargo taşımacılığı, erişilmez bölgelerle iletişim ve bu bölgelerin keşfi vb. bunun gibi çeşitli – birçok bilim, mühendislik ve ticari alanlarda kullanılabileceğini öngörüyor. Ancak en önemli etkisinin silahlanma ve savaş alanında olacağını vurgu yapıyor. Kesin ve limitsiz yok edici gücüyle uluslararasında barış getirici ve koruyucu bir gücü olacağını söylüyor.



“Araç veya taşıt hareket kontrol mekanizması için yöntem ve alet” patenti 8 Kasım 1898'de verildi. Bu tür bir aracın çalışabilmesi için kablosuz olması gerekiyordu ve Tesla bunu elektrik dalgalarından güç alacağını kafasında canlandırmıştı. Yine patentten bir alıntıya gelecek olursak:



“Bundan önceki bu tür mekanizmaların aksine benim icadım kablolara ya da buna benzer herhangi bir elektriksel veya mekanik bağlantıya ihtiyaç duymuyor. Yine de çok daha pratik bir yöntemle yani, karada, suda ve havada etkili olabilen dalga, impals ya da radyasyon kullanarak aynı sonuçları elde edebiliyor. ”



Sonuçlar pek iç acıcı olmadı



Patentte bahsedilmese de radyo dalgaları 19. yüzyılda icat edilmişti. Tesla robotların kullanımında bu dalgaların kullanılabileceğini bilmiş fakat yıkıcı potansiyeli konusunda yanılmıştı. Savaş için üretilen ilk drone olan Kettering Bug, 1. Dünya Savaşı'nda üretilmiş, ancak deneme testlerinde güvenilir olmadığı ortaya çıkınca kullanılmamıştır.



Uzaktan kumandalı makinelerin kullanılabilir hale gelmesi bir yüzyıl sonra gerçekleşirken, süper güçlerin birbirine saldırma konusunda çekincelere sahip olması, daha eski ve çok daha yıkıcı bir teknolojiden kaynaklandı: Tesla'nın değil Oppenheimer'ın çocuğu olan atom bombası.







Eset ve Netmarble'dan oyun severlere kampanya