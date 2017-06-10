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tesla dünyanın en değerli 4'üncü otomotiv firması oldu

TESLA DÜNYANIN EN DEĞERLİ 4'ÜNCÜ OTOMOTİV FİRMASI OLDU

Elektrikli otomobil üreticisi ve enerji depolama şirketi Tesla dünyanın en değerli dördüncü otomotiv şirketi oldu.

Tarih : 10 Haziran 2017, 12:05
Puan Ver : Tesla Dünyanın En Değerli 4'üncü Otomotiv Firması Oldu(10/10)11


New York borsasında işlem gören Tesla'nın hisse başına değeri bugün 376,87 dolara kadar çıkarken, firmanın piyasa değeri de 63,68 milyar dolara ulaştı.



Böylece, piyasa değeri yaklaşık 55 milyar dolar olan Alman otomotiv şirketi BMW'yi geride bırakan Tesla, dünyanın en değerli 4'üncü otomotiv şirketi olmayı başardı.



Nisan ayında Amerikalı General Motors'u geride bırakan Tesla, ABD'de piyasa değeri en yüksek otomotiv firması konumunda bulunuyor.



 



kaynak:ahaber








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