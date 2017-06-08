Elektrikli otomobil sektörünü domine eden Tesla, son günlerde yüz binden fazla ön sipariş alan yeni otomobili Model 3 ile adından söz ettiriyor olsa da, farklı ihtiyaçlar için çalışmaya hız kesmeden devam ediyordu.



Önümüzdeki yıllarda başta elektrikli bir kamyonet olmak üzere farklı araçları ile kullanıcıların karşısına çıkmayı planlayan Tesla'nın, Model Y isimli bir araç üzerinde çalıştığı daha önce biliniyordu.



Şirketin CEO'su Elon Musk, Kaliforniya'da düzenlenen genel kurul toplantısında yaptığı açıklamalar ile Tesla Model Y hakkında uzun süredir devam eden sessizliği bozdu.



Tesla Model Y yeni Teknolojiler ile donatılacak!



Tesla Model Y'nin diğer otomobillere göre çok daha büyük farklılıklara sahip olacağını belirten Musk, tasarımından bataryasına kadar baştan aşağı yenilikler ile donatılacak olan otomobilin piyasaya çıkması ile birlikte kendini kısa sürede kanıtlayacağını ifade ediyor.







kaynak:sabah