Hackerlar Cyberpunk 2077 Dosyalarını Çaldı
Portrait Displays ‘İn Otomatik Kalibrasyon Yazılımı Samsung Qled Tv'lerde
Rıg 505 Lava : Oyunseverlere Özel Olarak Tasarlandı
Fly Drive : Seagate'den Uçan Disk!
Logitech G: Günlük Yaşam İçin Tasarlanan Gelişmiş Oyun Kulaklığı
Zte A2018 Benchmark'ta Göründü
Hastalar, 5G İle Sağlık Kontrolünü Kendileri Yapacak
Toki'den Vatandaşa Yüzde 20 İndirim
İktidar Ve Muhalefet 'tüzük'te Karşı Karşıya!
Deniz Seki Fiyatını Katladı!
Ramazan'da Baş Ağrısından İlaçsız Kurtulma Yolları
Arda Turan'dan Fatih Terim'e Jet Cevap!
Beşiktaş, Titi İle Anlaştı
Dolar Mb Kararları Öncesi Hafif Zayıfladı
Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak.. Ösym'den Lys Açıklaması
Suudi Arabistan'da Terör Saldırısı: 1 Binbaşı Öldü
Samsun'da Feci Kaza! Çok Sayıda Ölü Ve Yaralı Var
Herkes Lastik Değiştirmeye Başlayınca Ortaya Çıktı
Karlov'un Ucu Kıbrıs'a Uzandı
Testi Geçemeyenin Ehliyeti Geri Alınacak

tesla model y'nin ilk detayları

TESLA MODEL Y'NİN İLK DETAYLARI

Elektrikli otomobil sektörünü domine eden Tesla, son günlerde yüz binden fazla ön sipariş alan yeni otomobili Model 3 ile adından söz ettiriyor olsa da, farklı ihtiyaçlar için çalışmaya hız kesmeden devam ediyordu.

Tarih : 08 Haziran 2017, 09:36
Puan Ver : Tesla Model Y'nin İlk Detayları(7/10)4


Önümüzdeki yıllarda başta elektrikli bir kamyonet olmak üzere farklı araçları ile kullanıcıların karşısına çıkmayı planlayan Tesla'nın, Model Y isimli bir araç üzerinde çalıştığı daha önce biliniyordu.



Şirketin CEO'su Elon Musk, Kaliforniya'da düzenlenen genel kurul toplantısında yaptığı açıklamalar ile Tesla Model Y hakkında uzun süredir devam eden sessizliği bozdu.



Tesla Model Y yeni Teknolojiler ile donatılacak!



Tesla Model Y'nin diğer otomobillere göre çok daha büyük farklılıklara sahip olacağını belirten Musk, tasarımından bataryasına kadar baştan aşağı yenilikler ile donatılacak olan otomobilin piyasaya çıkması ile birlikte kendini kısa sürede kanıtlayacağını ifade ediyor.



 



kaynak:sabah






Etiketler: Tesla  Model  Y  Nin  İlk  Detayları    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER