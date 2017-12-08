TESLA SEMİ EN BÜYÜK TOPLU SİPARİŞİNİ ALDI
Tesla Semi, daha önce Walmart, Loblaw, Meijer gibi perakendecilerden aldığı kurumsal siparişlere bir yenisini daha ekledi ve Anheuser-Busch'tan 40 adet sipariş aldı.
Amerikalı içecek devi Anheuser-Busch, 2025 yılı itibarıyla şirketin korbon emisyonunu yüzde 30 düşürme stratejisi doğrultusunda 40 adet Tesla Semi siparişi verdi. Şirketin tedarik zincirini dahs sürdürülebilir, verimli ve yeniliçki hale getirmek istediklerini belirten Anheuser-Busch'un lojistik stratejisinden sorumlu üst düzey yöneticisi James Sembrot, yapacakları Tesla Semi-Truck yatırımı sayesinde yol güvenliğinin de artırılacağını belirtti.
TESLİMATLAR 2019'DA YAPILACAK
Elon Musk tarafından yapılan sunumda 2019 yılında ilk teslimatların yapılacağı Tesla Semi modellerinden dünyanın en büyük perakendecisi Walmart da 15 adet istemişti. Kargo devi DHL de uzun rotalar için test etmek ve sürücülerin geri bildirimlerini almak üzere 10 adet Tesla Semi siparişi vermişti.
20 BİN DOLAR ÖN ÖDEME GEREKİYOR
Tesla Semi için 20 bin dolar ön ödeme gerekiyor. 300 mil (480km) sürüş menziline sahip olan versiyon için toplam 150 bin dolar, 500 mil (800km) menzile sahip versiyon içinse 180 bin dolar isteniyor. Founders Series ismindeki özel seri için ise fiyat 200 bin dolar ve tamamı sipariş esnasında alınıyor.
Tesla'nın iddiasına göre bu fiyatlarla şirketler hem yakıt tasarrufu sağlayarak maliyetlerini çıkaracak hem de iki yılda araçlar kendini amorti edecek.
Anhueser-Busch bunun yanı sıra hidrojenle güçlendirilmiş tırlar için Nikola isimli bir firma ve Uber'in alt kuruluşu Otto ile de çalışarak otonom sürüşlü ağır vasıtaları test ediyor.
Kaynak: haberinburada
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