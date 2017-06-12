TESTİ GEÇEMEYENİN EHLİYETİ GERİ ALINACAK
Sigortacılar ile emniyet anlaştı. Çok fazla kaza yapan 10 bin 600 kişi belirlendi. 10 bin 600 kişi psikoteknik teste tabi tutulacak. Testi geçemeyen araç kullanamayacak
Trafik sigortasında tavan fiyat getirilmesinin ardından serbest piyasaya geçilmesi için çeşitli çalışmalar yapılıyor. Serbest piyasaya geçildiğinde fiyatların artmaması için kazaların azaltılması ilk hedef olarak belirlendi. Sigortacılar bu doğrultuda Hazine Müsteşarlığı ile birlikte, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden sürücülerin ceza puanını istedi. Ancak edinilen bilgilere göre emniyet farklı bir yol önerdi. Buna göre yılda 3 kez ve daha fazla kaza yapan 10 bin 600 bin kişi belirlendi. Bu 10 bin 600 kişi psikoteknik teste tabi tutulacak. Psikoteknik testte araç sürücülerinin güvenli bir biçimde araç kullanmalarını sağlayan algı, hafıza, muhakeme ve dikkat gibi zihinsel becerileri ölçülüyor.
Araç sürücülerinin psikomotor yetenek ve becerileri yani tepki süreleri, el, ayak hareketleri anlık tepki verme süreleri gibi durum ve davranışları değerlendiriliyor.
kaynak:milliyet
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