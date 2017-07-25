TFF 1. LİG EKİBİ ESKİŞEHİRSPOR, TAKIMIN BAŞINA SERGEN YALÇIN'I GETİRDİ
TFF 1. Lig ekibi Eskişehirspor, teknik direktörlük görevi için Sergen Yalçın ile anlaşma sağlandığını açıkladı.
Eskişehirspor Kulübü'nden yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi;
RESMİ SİTEDEN YAYINLADILAR
"Kamuoyuna duruyulur.
Kulübümüz Teknik Direktörlük görevi için Sergen Yalçın ile her konuda anlaşmaya varmıştır!"
Kaynak: haberinburada
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