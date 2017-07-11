Geçtiğimiz sezonlarda TFF 1. Lig ekibi Boluspor'un forması giyen Koffi Eugene hayatını kaybetti.

ÖLÜM NEDENİ BELİRTİLMEDİ

Fildişi Sahiller vatandaşı olan 28 yaşındaki futbolcu için Boluspor resmi internet sitesinden bir taziye mesajı yayınladı. Mesajda şu ifadelere yer verildi;

"2011-2012 sezonununda Profesyonel Futbol Takımı kadromuzda yer alan Koffi Kouame Eugene'in, ülkesi Fildişi Sahili'nde geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız.

Boluspor Kulübü olarak; Koffi Kouame Eugene'nin ailesine sabır ve başsağlığı dileriz."

Kaynak: haberinburada