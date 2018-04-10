Ege'de Sular Isınıyor! Orgeneral Akar'dan Yunanistan'a Sert Uyarı
Suudi Prens Selman'a Paris'te Cinsel İçerikli Film Faturası Geldi
Fetö'cü Diyerek Şantaj Yapıyordu! Firari Televizyon Sahibi Yakalandı
Dev Derbinin Bilet Fiyatları Belli Oldu
Sınavla Girilecek Liseler Ve Sınav Tarihi Belli Oldu!
Tff; Beşiktaş, Fenerbahçe Ve Galatasaray'ı Pfdk'ya Sevk Etti
Karadeniz'de Korkutan Tablo! Sayı 11 Günde 37'ye Ulaştı
Helikopter Kriziyle İlgili Yunanistan'dan İlk Açıklama: Önemsemiyoruz
Manchester United'dan Lionel Messi Kararı!
Eczacıbaşı Vitra Avrupa Şampiyonu Oldu
Real Madrid, Gareth Bale İçin Kararını Verdi
Trabzonspor'dan Rıza Çalımbay Yalanlaması
Oğlunu Bıçaklayarak Öldürmüştü! Mahkemede 'kötü Baba Değilim' Dedi
Bodrum'da Korkutan Deprem!
Dolar Rekor Kırdı! Merkez Bankasından Müdahale Geldi
Harry Kane Kızının Üzerine Yemin Etti
Petrol Şeyhlerine Seslendi: Zekatınızı Verseniz, Dünyada Fakir Kalmaz!
Aşiret Düğününde Dolarlar Havada Uçuştu
Abd Savaş Gemileri Akdeniz Yolunda! Almanya Da Sahaya İniyor
Doğuş Grubu Fenerbahçe'den Çekiliyor

TFF; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ı PFDK'ya sevk etti

TFF; BEŞİKTAŞ, FENERBAHÇE VE GALATASARAY'I PFDK'YA SEVK ETTİ

TFF; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ı çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle PFDK'ya sevk etti.

Tarih : 10 Nisan 2018, 21:00
Puan Ver : Tff; Beşiktaş, Fenerbahçe Ve Galatasaray'ı Pfdk'ya Sevk Etti(7/10)3

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, "çirkin ve kötü tezahürat" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

EVKUR YENİ MALATYASPOR

"1- EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübü'nün 06.04.2018 tarihinde oynanan MEDIPOL BAŞAKŞEHİR FK-EVKUR YENİ MALATYASPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

BEŞİKTAŞ

2- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 07.04.2018 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-GÖZTEPE A.Ş Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

GÖZTEPE

3- GÖZTEPE A.Ş Kulübü'nün 07.04.2018 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-GÖZTEPE A.Ş Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

ATİKER KONYASPOR

4- ATİKER KONYASPOR Kulübü'nün 08.04.2018 tarihinde oynanan ATİKER KONYASPOR-DEMİR GRUP SİVASSPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

FENERBAHÇE

5- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 08.04.2018 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-OSMANLISPOR FK Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

GALATASARAY

6- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 09.04.2018 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ- GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Tff;  Beşiktaş  Fenerbahçe  Ve  Galatasaray  I  Pfdk  Ya  Sevk  Etti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER