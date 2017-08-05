TFF, BU SEZONKİ FİNAL ŞEHİRLERİNİ AÇIKLADI
TFF, bu sezon oynanacak finallerin şehirlerini açıkladı. Buna göre Türkiye Kupası finali Eskişehir'de, TFF 1. Lig play-off finali Bursa'da ve Turkcell Süper Kupa ise Konya'da oynanacak.
2017-2018 sezonunda Türkiye Kupası finali, TFF 1. Lig play-off finali ve Turkcell Süper Kupa finalinin oynanacağı şehirler belli oldu.
İŞTE FİNALLERİN ADRESLERİ
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, yönetim kurulunun bugün gerçekleştirdiği toplantıda alınan kararla, 2017-2018 sezonu Türkiye Kupası finali Eskişehir'de, TFF 1. Lig play-off finali Bursa'da ve Turkcell Süper Kupa ise Konya'da oynanacak.
Finallerin oynanacağı tarihlerin ise daha sonra açıklanacağı duyuruldu.
Kaynak: haberinburada
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