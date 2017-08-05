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TFF, bu sezonki final şehirlerini açıkladı

TFF, BU SEZONKİ FİNAL ŞEHİRLERİNİ AÇIKLADI

TFF, bu sezon oynanacak finallerin şehirlerini açıkladı. Buna göre Türkiye Kupası finali Eskişehir'de, TFF 1. Lig play-off finali Bursa'da ve Turkcell Süper Kupa ise Konya'da oynanacak.

Tarih : 05 Ağustos 2017, 09:50
Puan Ver : Tff, Bu Sezonki Final Şehirlerini Açıkladı(6/10)2

2017-2018 sezonunda Türkiye Kupası finali, TFF 1. Lig play-off finali ve Turkcell Süper Kupa finalinin oynanacağı şehirler belli oldu.

İŞTE FİNALLERİN ADRESLERİ

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, yönetim kurulunun bugün gerçekleştirdiği toplantıda alınan kararla, 2017-2018 sezonu Türkiye Kupası finali Eskişehir'de, TFF 1. Lig play-off finali Bursa'da ve Turkcell Süper Kupa ise Konya'da oynanacak.

Finallerin oynanacağı tarihlerin ise daha sonra açıklanacağı duyuruldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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