Türkiye Futbol Federasyonu, tanıtımı yapılan tişörtlerin üstünde "Türkıye" yazıldığını daha sonra fark etti, tişörtleri internet sitesinden kaldırdı.

A Milli Takımın yeni iç saha ve deplasman forma tanıtımı TFF'nin resmi internet sitesinden yapılmıştı.

Bu tanıtımda gözlerden kaçan bir detay vardı. Milli Takımın yeni formalarıyla birlikte tanıtımı gerçekleştirilen ekipmanlarda Türkiye'nin yanlış yazıldığı görüldü.

TÜRKIYE YAZDILAR

Milli Takım formaları ile birlikte resmi siteden tanıtımı yapılan tişörtlerin üstünde 'Türkiye' yazması gerekirken 'Türkıye' yazısı yer aldı. Bu hatanın fark edilmesinin ardından TFF, resmi siteden görselleri kaldırdı.

Kaynak: haberinburada