TFF, DÖRT BÜYÜKLERİ PFDK'YA SEVK ETTİ
Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği; Trabzonspor, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş' Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti.
Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği; Trabzonspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Bursaspor ve Atiker Konyaspor'un Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiğini açıkladı.
Trabzonspor saha olayları, Fenerbahçe çirkin ve kötü tezahürat, Galatasaray, Beşiktaş, Bursaspor ve Atiker Konyaspor ise çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları nedenleriyle PFDK'ya sevk edildi.
TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:
TRABZONSPOR
"1- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 28.04.2018 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
FENERBAHÇE
2- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 28.04.2018 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
GALATASARAY
3- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 29.04.2018 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
BEŞİKTAŞ
4- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 29.04.2018 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
Kaynak: haberinburada
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