Adaylık Mı Teklif Etti? 10 Günde Sır Gibi 2 Görüşme
Bafetimbi Gomis'e Çin'den 10 Milyon Euroluk Teklif Geldi
Hollanda'dan Skandal Karar! İslamı Hedef Alan Propaganda Filmine Savcılıktan Onay Verildi
Tff, Dört Büyükleri Pfdk'ya Sevk Etti
Bir Anda Kalabalığın Arasında Kaldılar, Şoku Atlatıp Oyun Oynadılar
İsrail Suçladı, İran'dan Tehdit Geldi: Karşılığı Olacak
Beşiktaş, Olaylı Derbi İçin Tahkim Kuruluna Başvurdu
Evkur Yeni Malatyaspor'dan Sert Tepki: Açık Söylüyorum Suçtur
Hdp'li Vekil Chp'yi Eleştirince Ortalık Karıştı!
Skandal! Taraftarlar Bıçak Ve Sopalarla Futbolculara Saldırdı
Marmaris Ormanlarına Büyük İhanet! 3 Farklı Noktadan Ateşe Verildi
Atatürk Havalimanı'nın En Yoğun Günü! Yolcu Kuyruğu Dışarı Taştı
Şiddetli Yağmur Ve Dolu Hayatı Felç Etti, Araçların Camları Kırıldı
Yabancı Dili Kusursuz Bilmek İçin 10 Yaşından Önce Öğrenmek Gerek
Anbean Görüntülendi! Yağmuru Görüntülerken Sel Sularına Kapıldı
Kılıçdaroğlu, Baykal'a Cumhurbaşkanı Adaylığı İçin Birkaç İsim Açıkladı
Ünlü Televizyoncu İrfan Değirmenci Chp'den Milletvekili Aday Adayı Oldu
Bahçeli'den Mhp Teşkilatlarına İttifak Uyarısı
Çin'deki Yaya Geçidi Kurallara Uymayan Yayalara Su Püskürtüyor
Ünlü Hamburger Zincirinde Geciken Sipariş Yüzünden Birbirlerine Girdiler

TFF, dört büyükleri PFDK'ya sevk etti

TFF, DÖRT BÜYÜKLERİ PFDK'YA SEVK ETTİ

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği; Trabzonspor, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş' Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti.

Tarih : 01 Mayıs 2018, 19:00
Puan Ver : Tff, Dört Büyükleri Pfdk'ya Sevk Etti(9/10)5

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği; Trabzonspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Bursaspor ve Atiker Konyaspor'un Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiğini açıkladı.

Trabzonspor saha olayları, Fenerbahçe çirkin ve kötü tezahürat, Galatasaray, Beşiktaş, Bursaspor ve Atiker Konyaspor ise çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları nedenleriyle PFDK'ya sevk edildi.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

TRABZONSPOR

"1- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 28.04.2018 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

FENERBAHÇE

2- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 28.04.2018 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

GALATASARAY

3- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 29.04.2018 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

BEŞİKTAŞ

4- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 29.04.2018 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Tff  Dört  Büyükleri  Pfdk  Ya  Sevk  Etti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER