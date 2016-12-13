Türkiye Ve Rusya Arasında Yeni Tarifeli Seferler Başlayacak
Haleplilerin Bitmeyen Mücadelesi
Cansu Dere: Yalnız Anne Olmak İstemem
Kansere Karşı Yeni Umut
Saddam'ın Kızı İlk Kez Konuştu: O Görüntüleri...
Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanına Tutuklama
Şehitler Memleketlerine Uğurlandı
Emekliye Banka Promosyonu Açıklaması
54 Fetö Şüphelisinin Mal Varlıklarına El Konulmasına Karar Verildi
Ryan Babel'in Geliş Tarihi Belli Oldu
Bahçeli'den El Bab Açıklaması
50 Bin Liralık Faizsiz Desteğe 200 Bini Aşkın Başvuru
Can Dündar Hakkında Yakalama Kararı
Açtığı 3 Kuruşluk Tazminat Davasını Kazandı
Akar, Fırat Kalkanı Harekatı'nın Kilis'teki Harekat Merkezine Gitti
Halepli Bana'dan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na Teşekkür
Babel, Beşiktaş İçin Geliyor
Bm'den Suriye'de Araştırma Grubuna ‘Evet'
Vücut Losyonu İçerek Ölenlerin Sayısı Artıyor
Canan Karatay: 'bunu Yiyen Şeker Hastası Olmaz'

tff, emniyet'e 3 milyon lira bağışta bulunacak!

TFF, EMNİYET'E 3 MİLYON LİRA BAĞIŞTA BULUNACAK!

TFF, Emniyet Genel Müdürlüğüne 3 milyon lira bağışta bulunma kararı aldı.

Tarih : 13 Aralık 2016, 17:19
Puan Ver : Tff, Emniyet'e 3 Milyon Lira Bağışta Bulunacak!(10/10)9


Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Emniyet Genel Müdürlüğüne bağış yapılacağını duyurdu.



TFF'den yapılan açıklamada, yönetim kurulunun bugün yaptığı toplantıda, Emniyet Genel Müdürlüğüne 3 milyon lira bağışta bulunma kararı aldığı belirtildi.



Vodafone Arena Stadı'nda oynanan Beşiktaş-Bursaspor müsabakası sonrası yapılan terör saldırısının ardından böyle bir bağışta bulunulmasına karar verildiği aktarılarak, "Bu yardım, adı geçen müsabakada güvenliği sağlamak üzere görevde bulunurken şehit ve gazi olan personelin ailelerinin yanı sıra, tüm şehit ile gazi polis ailelerinin de yararlanması amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğüne iletilecek." ifadeleri kullanıldı.



Ayrıca, meydana gelen terör saldırısı bir kez daha kınanarak, başsağlığı dileklerinde bulunuldu.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Tff  Emniyet  E  3  Milyon  Lira  Bağışta  Bulunacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER